Premijer Andrej Plenković komentirao je aferu SMS i slučaj s Milijanom Brkićem.

Na pitanje je li s njim razgovarao nakon podizanja optužnice, premijer je rekao kako se optužnica odnosi na dvije osobe te da će se vidjeti kako će cijeli proces ići dalje.

"Stvar je na DORH-u i policiji da poduzimaju daljnje radnje i da rasvijetle slučaj do kraja", rekao je premijer, koji je na pitanje je li se prepoznao u Brkićevim riječima da nije u optužnici, na žalost mnogih dušebrižnika, odgovorio sa-"Ne".

Premijer je upitan i je li za stranku dobro da se spominje u optužnici.

"Nema zamjena teza. Imate aferu u kojoj su žrtve predsjednik Vlade, potpredsjednica Vlade, državni odvjetnik, suci Vrhovnog suda...

Riječ je o izmišljanjima korespodencije koja je trebala utjecati na dva važna sudska procesa i destabilizirati politički institucionalnu situaciju u Hrvatskoj", rekao je.

Premijer nije želio odgovoriti na pitanje vjeruje li Milijanu Brkiću, no rekao je da je s njim razgovarao prije pet mjeseci. "Držite se fakata. Mi živimo u ozračju gdje se jako puno toga imputira“, napomenuo je.

Na pitanje vidi li u ovome odgovornost Milijana Brkića, premijer je kazao: "Nije na meni da to odgovaram, ono što je važno da se cijeli slučaj rasvijetli do kraja. To je moj stav i stav stranke".

"Sve je sama objasnila, ne treba ona interpreta", tako je premijer odgovorio na pitanje o promjeni stava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u vezi pozdrava Za dom spremni.

Upitan je li mu vjerojatno da je mogao pasti dogovor između Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića da on ne spominje genocid u NDH, a predsjednica velikosrpsku agresiju, Plenković je odgovorio: "Predsjednica vam je pojasnila, u ovoj cijeloj priči je važno što ona kaže. Što se Hrvatske tiče, nema dilema da je Hrvatska bila žrtva agresije Miloševićevog režima.

Ne, ne čini mi se da je vjerojatno da je postojao takav dogovor", rekao je.

Premijer je komentirao i posljednji potez mađarskog premijera Viktora Orbana koji je Jean-Claudea Junckera doveo u vezu s Georgeom Sorosem i cionističkom urotom.

"Jako loša odluka, ne slažem se s njom. Mislim da šalje krivu poruku", kaže premijer. Na pitanje bi li europski pučani zbog toga trebali izbaciti Orbanovu stranku, Plenković kaže: "Nemamo tako brzi refleks kako bi vi to htjeli".