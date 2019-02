Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago analizirao je odnos premijera Plenkovića i Milijan Brkića te njegovu poziciju unutar HDZ-a nakon izbijanja afere SMS.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković posljednjih je dana na stranačkim obljetnicama, ali sve izgleda kao da je u pretkampanji.

Večeras je bio na zagrebačkoj Trešnjevci, no o optužnicama podignutim u aferi SMS nije želio razgovarati.

Čini se da ga to barem večeras ne zanima, no njegovi najbliži suradnici svi žele znati tko je naručitelj spornih SMS-ova.

Kao da u zraku lebdi ime Milijana Brkića, no nitko se od njih to javno još ne usudi reći. Najviše što je Brkić u posljednjih pet mjeseci dobio od stranačkih kolega bile su poruke tipa „želimo vjerovati da je nevin“. Nitko nije htio stati u njegovu obranu te je Milijan Brkić otkad je izbila afera praktički „sam protiv svih“. Tvrdi da je nevin pa je tako danas naglašavao kako se njegovo ime ne spominje u podignutoj optužnici.

Brkić sa zavišću može gledati slučaj Tolušića kojem su u slučaju lažnih fotografija potporu pružili premijer i svi ministri. On nikada nije uživao takvu potporu te ne postoji politčka kemija između Brkića i Plenkovića. Otkad je izbila afera SMS, Brkić bira gdje će se i s kim pojaviti.

