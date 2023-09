Od svinja na ulicama do utrobe Učke: Plenković se pohvalio gigantskim postignućima i okupio stranačke kolege

Raspored Andreja Plenkovića gotovo da i nema rupa. Izbori su sve bliže, bili u proljeće ili nešto kasnije, kako oni na domaćem, tako i oni na europskom terenu, a ni utrka za Pantovčak nije baš tako daleko u smislu priprema.

U svemu tome dobro će doći i slike sa svečanog probijanja druge cijevi tunela Učka kojim je okupirao jutro dok je popodne rezervirano za sjednicu Šireg predsjedništva HDZ-a.



Gigantska postignuća, kako ih je sam opisao, njegova tima iz Banskih dvora ono su što, uvjeren je premijer, građani prepoznaju i znaju na čemu su.

Zna se da će to ponavljati i na sutrašnjem aktualnom prijepodnevu u Saboru. Prvom nakon povratka s dvomjesečne ljetne stanke.

Ljeto je bilo vruće, jesen će biti još i više. Uoči superizborne 2024. godine saborske klupe i govornica bit će izvrsna pozornica za predizborna obećanja i govore, kako vladajućima, tako i oporbi.



Već u prvom tjednu zastupnici će raspraviti Konačne prijedloge izmjena Zakona o izbornim jedinicama te paketa poreznih zakona, a u oba slučaja kritika ne manjka.

Važno je dobro utvrditi strategiju, a o tome će, između ostalog, biti govora i na sjednici vrha stranke u Zagrebu, pogotovo dok iz Slavonije stižu pozivi na ostavku dvoje Plenkovićevih ministara.

Hoće li svinje koštati Gordana Grlića Radmana i Mariju Vučković, pitanje je na koje mnogi žele potvrdan odgovor, a još nije ni razjašnjeno tko će snositi sankcije zbog plinske afere.



Pitanja su to na koja Plenković odmahuje jednom rukom dok drugom maše košaricom u koju je Vlada poslagala 30 proizvoda iz dućana i nalijepila im zamrznutu cijenu.



Građani su skeptični, stručnjaci podijeljeni, oporba se podsmjehuje, a dio nje je već isturio kandidate koji će na megdan Plenkoviću. On samo poručuje: ''Ljudi vide kako je bilo prije i kako je sad.''







Pitanje je što će još sve i zašto vidjeti do izbora.