Predsjednik Vlade Andrej Plenković je na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih i na Konferenciji o nestalim osobama u Domovinskom ratu. Odgovarao je i na pitanja novinara.

Premijer Plenković odgovarao je na pitanja novinara, a jedno od njih bilo je i snimanje razgovora ministra zdravstva Vilija Beroša i pomoćnice ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Dijane Zadravec.

"Čini mi se neuobičajenim i bizarnim da se nešto takvo snima i da izlazi van. No, u svakom slučaju, bitno je da u toj konkretnoj bolnici se ponovi natječaj iu da se izabere novo vodstvo, to je jedino što me zanima", kazao je Plenković.

O razgovoru s ministrom Berošem na tu temu kaže kako nije bilo vremena. "Nismo imali previše vremena za tu temu, imali smo važnijih tema", dodao je Plenković.



Podsjetimo, pomoćnica ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Dijana Zadravec podnijela je kaznenu prijavu protiv ministra zdravstva Vilija Beroša. Naime, nedavno je u javnost procurila snimka razgovora Zadravec i Vilija Beroša. Beroš je kazao da snimku nije snimio on osobno niti je tražio od nekog drugog da to napravi.