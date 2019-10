Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je većinom glasova odlučilo da je premijer Andrej Plenković povrijedio načelo savjesnog i transparentnog postupanja. Propustio je deklarirati svoju kumsku povezanost s Igorom Pokazom kada ga je predlagao za veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Premijer Plenković sazvao je konferenciju za novinare na kojoj je komentirao odluku Povjerenstva. "Odluka očito nije donesena jednoglasno. Koliko sam čuo od suradnika, donesena je rezultatom 3:2. Radi se o jednoj štetnoj odluci za imidž Povjerenstva, a radi se i o odluci koja meni nanosi, recimo tako, malu štetu", kazao je Plenković.

"Tko je Igor Pokaz? Čovjek kojega poznajem godinama, imenovan je veleposlanikom u NATO-u u Bruxellesu prije deset godina. Tada je ministar vanjskih poslova bio Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Ivo Sanader, a predsjednik RH Stipe Mesić", naveo je i dodao da su sada o Pokazu odlučivali Marija Pejčinović Burić, Andrej Plenković i Kolinda Grabar-Kitarović. Dodao je da je Pokaz zaposlen u ministarstvu vanjskih poslova 1994., a 1999. ga je pozvao da mu bude kum.

"Ta činjenica nije bila relevantna što je on ostvario diplomatsku karijeru u veleposlanstvima u NATO-u i kasnije u Rusiji. Ovo je bitan trenutak da vidimo o čemu se radi. Radi se o banalizaciji jedne, po mojem sudu, nevjerojatne odluke koja je interpretacijska percepcija troje ljudi. Nema uporišta u zakonu, imate sudsku praksu koja je rušila ovakve odluke. Nije utemeljena na činjenici, s obzirom na to da se radi o stručnoj osobi koja se diplomacijom bavi više od 20 godina", istaknuo je premijer. Dodao je da on od toga nema nikakve koristi.

Ključni ljudi znali za kumsku vezu

Plenković je objasnio kako se postavlja i opoziva šefove diplomatskih misija. "Bitan detalj je da je procedura tajno. Sve dok cijeli postupak nije gotov - sve je tajno. Ako je nešto tajno, nema se što deklarirati jer se ne zna što se događa", objasnio je. Dodao je da su predsjednik Sabora Gordan Jandroković, predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović i tadašnja ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić znali za kumsku vezu Pokaza i Plenkovića.

Naveo je da su trenutni veleposlanici ljudi koje gotovo sve poznaje i koji su u diplomaciji 20 i više godine. "Ogroman broj tih ljudi su ljudi s kojima ja nisam kum!", istaknuo je. "Ovakve situacije su apsurdne. Apsurdan je i eho tih odluka (Povjerenstva op.a.) u javnom prostoru", dodao je.

"Miro Bulj, zastupnik Mosta u Saboru je prijavitelj. U nekom drugom slučaju je prijavitelj Dončić. Imamo sport u kojem imamo zastupnike prijavitelje. Tu se troši puno novca. Netko je angažirao profesore s fakulteta koji razmišljaju i pišu svoja razmišljanja o tom predmetu. Samo zato jer netko smatra da se ja moram deklarirati", kazao je Plenković. "Problem bi bio da s ceste uzmem nekog mojeg kuma i stavim ga za veleposlanika u London", dodao je.

"Ovo je nevjerojatno rezoniranje dijela ljudi u Povjerenstvu i instrumentalizacija dijela ljudi u Povjerenstvu od strane političkih protivnika koji žele stvoriti sliku da se tu nešto muti. E to tako više ne ide. Dio ljudi u Povjerenstvu dovedeni su do apsurda. Ovo je autogol, diskvalificirajući gol", kazao je Plenković.

Najavio je da će razmotriti poziv za opoziv Pokazu. "A ozbiljno ću porazgovarati s predsjednicom o kandidaturi gospodina Bulja za veleposlanika u Londonu. To će biti veliki gospodarski i ekonomski napredak za zemlju koja uskoro izlazi iz Europske unije", ironično je kazao Plenković.

Prva reakcija ironični osvrt na Bulja

Podsjetimo, u svojoj prvoj reakciji na tu odluku premijer Plenković ironično se osvrnuo na zastupnika Miru Bulja, koji je podnositelj prijave. Pritom je naglasio kako nije on predložio Pokaza, već je to učinilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

"Pravi izbor je prijavitelj Povjerenstvu, koje se na ovom slučaju ponovno da instrumentalizirati, gospodin Bulj. Drugi put ću razmotriti da predložim ekscelenciju Bulja za veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu, jer smatram da će on svojim vrlo stručnim kompetencijama riješiti problem Brexita, koji još nitko nije riješio", rekao je Plenković.

Postupak protiv Plenkovića Povjerenstvo je pokrenulo 23. studenoga prošle godine jer nije obavijestio članove Vlade, predsjednicu i članove saborskog Odbora za vanjsku politiku i javnost da mu je Igor Pokaz, kojeg je predložio za veleposlanika, vjenčani kum. Plenković je tada izjavio da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa neargumentirano i nepotrebno protiv njega pokrenulo postupak te istaknuo kako se premijer ne može izuzeti pri imenovanju diplomata.