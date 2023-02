Ne stišavaju se reakcije nakon što je premijer Andrej Plenković najavio izmjene Zakona o kaznenom postupku (ZKP) i Kaznenog zakona (KZ) kako stvari iz spisa više ne bi nekontrolirano i namjerno, kako je rekao, izlazile van.

Najava premijera Andreja Plenkovića o izmjenama Zakona o kaznenom postupku (ZKP) i Kaznenog zakona (KZ) prema kojima bi curenje informacija postalo kazneno djelo udar je na slobodu medija, upozorili su pravni stručnjaci i Hrvatsko novinarsko društvo (HND).

Iz Banskih dvora uvjeravaju da to nije intencija pa je tako potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović za Dnevnik Nove TV poručio da se najavljene izmjene ZKP-a radi zaustavljanja curenja informacija iz sudskih spisa ne odnose na medije i da će novinarima i dalje biti zagarantirana sloboda izvješćivanja.

Izmjenama ZKP-a namjerava se propisati novo kazneno djelo odavanja sadržaja dokaznih radnji, no kažnjavat će se samo sudionici postupka, ali ne i novinari, kazao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Iza svega (ne) stoje politički motivi?

Međutim, teško se oteti dojmu da iza svega, unatoč opovrgavanju iz Vlade, ne stoje politički motivi. Pogotovo s obzirom na to da se baš sada, kada u javnost izlaze informacije bivših i sadašnjih državnih dužnosnika, a sve više se u njima spominje i Plenkovića, ide u zakonske izmjene



U odnosu na ono što je u ponedjeljak najavio premijer oko budućih izmjena i ono što su dan kasnije govorili iz Vlade, nije baš jasno na što je Plenković točno mislio. No, Malenica je poručio da to treba pitati premijera.

Prilika za pitanja mogla bi možda biti nakon komemoracije Miroslavu Ćiri Blaževiću, na kojoj će sudjelovati premijer, a bit će ondje i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Vlada je dan ranije na telefonskoj sjednici donijela Odluku o proglašenju 15. veljače 2023. Danom nacionalne sućuti u povodu Ćirine smrti, a bit će obilježen isticanjem hrvatske zastave Republike Hrvatske na pola koplja.