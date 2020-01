Premijer Andrej Plenković u Strasbourgu je komentirao podršku trostrukom ubojici iz Splita na društvenim mrežama.

Na Facebooku je napravljeno nekoliko grupa podrške Filipu Zavadlavu, trostrukom ubojici iz Splita. Članovi jedne od tih grupa skupili su novac i angažirali odvjetnika Branka Šerića.

Premijer Andrej Plenković je na upit novinara komentirao posljednja događanja.

"Prvo - ne smije biti anarhije u hrvatskom društvu i nitko ne može uzimati pravdu u svoje ruke i raditi nešto van zakona. To ne dolazi u obzir. Takve pojave ne smiju biti pojave koje se događaju, a kamoli dobivati društvenu potporu. Tome moramo reći - Ne! To je anarhično ponašanje van okvira pravne države - ne smije biti obrazac ponašanja i neće biti obrazac ponašanja u Republici Hrvatskoj", kazao je Plenković.

"Želim naglasiti - oni kriminalci koji se bave trgovinom i dilanjem droge i uništavanje mlađih generacija, njihovim navođenjem na skretanje s normalnog zdravog razvojnog puta svojeg života - čine ogromnu štetu našem društvu i sve institucije, hrvatska policija, državno odvjetništvo, svi koji se s time bave - moraju zajednički raditi na suzbijanju takvih mreža koje truju mlade u društvu. Protiv toga se moramo boriti. Policija je jako brzo reagirala u ovom slučaju. Praktički sva ubojstva koja su se dogodila u Hrvatskoj, barem što sam ja gledao informacije od ministra, se rješavaju u jako kratkom roku", dodao je Plenković.

"Po statistikama, kolikogod je bio grozan ovaj čin, treba ga osuditi kao nešto najgore što se moglo dogoditi - da imamo usred bijela dana ubojstvo troje ljudi. Neovisno o tome jesu li to ljudi koji su nekoga maltretirali, prijetili, reketarili, a to će istrage pokazati - mi moramo učiniti daljnje napore, a policija je već poduzela niz akcija s ciljem razbijanja organiziranih skupina kriminalaca, čak i u Splitu. Zadaća je države i svih tijela da na tome rade. Ovakve stvari ne možemo dopuštati jer to nije Hrvatska kakvu želimo", zaključio je Plenković.

Podsjetimo, Filipa Zavadlava, 25-godišnjeg pomorca koji je osumnjičen za trostruko ubojstvo u Splitu, branit će poznati odvjetnik Branko Šerić kojega su angažirali članovi Facebook grupe "Pravda za Filipa".

Splitsko državno odvjetništvo priopćilo je da je okrivljeni 25-godišnjak 11. siječnja 2020. s ciljem bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno ilegalno nabavio automatsku pušku s većom količinom streljiva te s tom puškom ispalio više rafalnih i pojedinačnih hitaca prema trojici muškaraca i ubio ih. Određen mu je istražni zatvor.