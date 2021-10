Krenula je nova runda prepucavanja između Pantovčaka i Banskih dvora.

Nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović najavio da će tražiti poništenje odluke ministra obrane Marija Banožića o umirovljenju zapovjednika Počasno-zaštitne bojne brigadira Elvisa Burčula, a Banožić poručio da odluku ne kani poništiti oglasio se i premijer Andrej Plenković iz Bruxellesa.



Milanović je, naime, Plenkovića prozvao skrbnikom i optužio Vladu da kadrovira po Hrvatskoj vojsci što je Banožić odbacio, a predsjednik Vlade je u Bruxellesu, nakon što je predsjednik Republike kazao da će sve blokirati ako Burčul ne bude vraćen, komentirao vrijeme:

"Jutros sam oko sedam i pol kad sam vodio sina u školu, pa kćer u vrtić, rekao dečkima da je jutros u Zagrebu južina. Kad je jugo, nije dobro donositi velike odluke i nešto vijećati'', podsjetio je na staru izreku Dubrovčana.



''U zadnjih godinu i pol dana u bilo kojem napredovanju, razrješenju, odlikovanju, bilo kojem drugom segmentu, časnika vojske nisam sudjelovao, to su ovlasti ministra obrane. Niti sam se miješao, niti se kanim miješati. Ova cijela tirada, veliki utjecaj juga, nema sumnje u to, ta jedna nakupina teških optužbi i insinuacija, netočna je, neprimjerena, bezobrazna... Ako on sad kani ići opet u neke velike sukobe, to ćemo kao i ono neki dan otresti s revera. Neka razgovara s ministrom, postoji telefon, postoji dobar dan, dobro jutro, dobra večer…neka pita. Takvog kontakta nije bilo'', ustvrdio je Plenković i dodao; ''Ne sekiram se previše''.

A što se tiče sazivanja Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog zabrinjavajućeg materijalnog stanja u Oružanim snagama, a što je najavio Milanović, Plenković je istaknuo: ''Naša je Vlada učinila toliko toga za Hrvatsku vojsku, da smo mirni idućih godina i da nama sada netko docira. Naša je stečevina i popudbina tu da bi svi drugi dali sve da im je toliko''.

Odgovarajući na pitanja novinara Plenković se osvrnuo i na to kakvo će biti stajalište Hrvatske o temi poskupljenja energenata: ''Što se tiče kućanstava, ni cijene plina ni struje neće rasti. Ograničili smo maksimalnu cijenu benzina i dizela te primirili udar na standard građana. Ne želimo da dođe do ugroze životnog standarda kad smo osigurali preduvjete za gospodarski oporavak''.

O stavu Hrvatske prema situaciji u Poljskoj i potencijalnoj uskrati europskih financijskih sredstava, Plenković smatra da treba saslušati poljskog premijera: ''Uputio nam je svim dopis i elaborirao što je odlučio Ustavni sud u Poljskoj. Važno je da pokušamo ne dijeliti stavove država članica, da EU funkcionira što homogenije. I mi smo morali izmijeniti Ustav da bismo se prilagodili europskom pravnom poretku. Treba poštovati ono na što smo svi pristali ulaskom u EU''.