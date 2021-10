Ministar obrane Mario Banožić ne kani poništiti odluku o umirovljenju zapovjednika Počasno-zaštitne bojne brigadira Elvisa Burčula, potvrdio je za Dnevnik Nove TV.

Predsjednik Republike Zoran Milanović tražit će poništenje odluke ministra obrane Marija Banožića o umirovljenju zapovjednika Počasno-zaštitne bojne brigadira Elvisa Burčula.

Dok se to ne dogodi, ne vidimo kako možemo komunicirati oko bilo kakvih kadrovskih rješenja, poruka je s Pantovčaka.



No, Banožić tome zahtjevu ne kani udovoljiti, doznao je Dnevnik Nove TV, koji je u srijedu i prvi izvijestio da je ministar obrane umirovio zapovjednika Počasno-zaštitne bojne (PBZ) brigadira Burčula suprotno prijedlogu načelnika Glavnog stožera OS RH admirala Roberta Hranja koji je utvrdio da je ostanak brigadira Burčula na dužnosti zapovjednika PZB-a potreba službe i u interesu Oružanih snaga RH.



Nakon što je Dnevnik Nove TV neslužbeno doznao i da će Ured predsjednika Republike tražiti poništenje Banožićeve odluke te da na Pantovčaku smatraju da iza tog ministrova poteza stoji zapravo sam premijer Andrej Plenković, oglasio se i Milanović.

Premijera je nazvao skrbnikom i poručio da će Burčul morati biti vraćen na posao inače će početi sve blokirati. "Obuzdaj, skrbniče, svoga jarana!" - poručio je Milanović Plenkoviću i ustvrdio: ''Moguće da je ovo osveta za Vrhovni sud, ali je to jalovo".

''Ne znam zašto sada Milanović tjera ovakav inat''

Banožić, koji u Bruxellesu sudjeluje na sastanku ministara obrane zemalja članica NATO-a, ranije danas prije nego što je Milanović najavio da će tražiti poništenje njegove odluke, odbacio optužbe predsjednika Republike da je u slučaju umirovljenja brigadira Burčula Vlada "grubo nasrnula na uredno funkcioniranje Oružanih snaga Republike Hrvatske".

Ministar je ustvrdio da je odluku donio prema važećim zakonskim propisima, donesenima u vrijeme kada je Milanović bio premijer, a Ivo Josipović predsjednik Republike. Ante Kotromanović je tada bio ministar obrane i upravo tada je, podsjetio je Banožić, kroz izmjene zakona stavljen naglasak na ministra obrane: ''Za personalnu politiku, za financijski okvir financiranja Ministarstva zadužen je ministar obrane sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Ne vidim razloga zašto bi danas bilo drugačije''.

''Mislim da predsjednik na ovaj način pokušava skrenuti pozornost, ali očito je da je riječ o njegovu osobnom odnosu s tim čovjekom i ne znam objasniti zašto sada tjera ovakav inat'', kazao je Banožić, koji kaže da je s Milanovićem razgovarao o tome te da mu je prije toga savjetnik predsjednika Republike Dragan Lozančić došao s prijedlogom da se brigadiru Burčulu produlji ostanak na mjesto zapovjednika do kraja ove godine.

''Brigadir Burčul je već jednom prošle godine, 15. listopada dobio produljenje od godinu dana. Sada praktički posljednji dan meni dolazi prijedlog da se to produlji do kraja ove godine. To je neprihvatljivo s obzirom na pozitivne zakonske propise. Produljenje se radi za godinu plus godinu, a ne za dva i pol mjeseca jer to nema smisla'', rekao je Banožić koji tvrdi da je brigadir Burčul mogao dobiti još jedno jednogodišnje produljenje da se o tome ranije razgovaralo.