Ministarstvo obrane bogatim će programom obilježiti Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske i 30. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske.

Povodom svečanog obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 30. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, od 24. do 28. svibnja 2021. u okviru „Tjedna Hrvatske vojske“ održat će se brojne aktivnosti.

Od ponedjeljka do četvrtka u vojarnama diljem Hrvatske pripadnici Hrvatske vojske sudjelovat će u organiziranim akcijama dragovoljnog darivanja krvi i vojnim sportskim natjecanjima: pješačkim preprekama, odbojci na pijesku, odbojci, tenisu i cross fitu te streljaštvu.

U četvrtak je predviđeno polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen-obilježjima Domovinskog rata te posljednjim počivalištima dosadašnjih ministara obrane i načelnika GS OS RH.

Zavšrna svečanost održat će se u petak preletom zrakoplova HRZ-a iznad Hrvatske, programom na zagrebačkom Jarunu i svečanim postrojavanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na nogometnom stadionu u Kranjčevićevoj ulici.

Tom će se prilikom uz prelet MIG-ova s Medvedgrada oglasiti i počasni plotuni topničke postrojbe.

Posebna regulacija prometa

Zbog obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 30. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske u Zagrebu će biti uvedena privremena regulacija prometa:

- 24. 5. 2021. od 6:00 – 31. 5. 2021. do 20:00: zabrana zaustavljanja i parkiranja u Kranjčevićevoj ulici na parkirališnim mjestima uz pješačko-kolni ulaz na stadion za potrebe parkiranje teretnih motornih vozila s graditeljskim i ostalim materijalom,

- 24. 5. 2021. od 6:00 – 30. 5. 2021. do 20:00: zabrana zaustavljanja i parkiranja na području ŠRC Jarun u Aleji Matije Ljubeka od ulice Hrgovići do Ulice Hrvatskog sokola te istočno od ulice Hrgovići (u smjeru restorana Jarunski dvori) u dužini od cca 100 m,

- 26. 5. 2021. od 18:00 – 28. 5. 2021. do 21:00: zabrana zaustavljanja i parkiranja na parkirališnim mjestima s lijeve i desne strane Ulice Florijana Andrašeca i Kranjčevićeve ulice od Brozove do Badalićeve ulice,

- 27. 5. 2021. od 13:00 do 21:00 i 28. 5. 2021. od 12:00 do 21:00: zabrana prometovanja motornih vozila Ulicom Florijana Andrašeca i Kranjčevićevom ulicom od Brozove do Badalićeve ulice, osim za vozila s posebnom dozvolom,

- 27. 5. 2021. od 13:00 do 21:00 i 28. 5. 2021. od 12:00 do 21:00: povremena zabrana prometovanja motornih vozila i tramvaja u trajanju do 30 minuta raskrižjem Ulica Florijana Andrašeca – Tratinska ulica – Kranjčevićeva ulica tijekom prolaska svečanih postroja u odlasku iz smjera Ulice Florijana Andrašeca prema stadionu u Kranjčevićevoj i u povratku,

- 27. – 29. 5. 2021. od 6:00 do 00:00: zabrana prometovanja motornih vozila na području RŠC Jarun u Aleji Matije Ljubeka od ulice Hrgovići do Ulice Hrvatskog sokola,



- 28. 5. 2021. od 8:00 do 15:00: korištenje parkirališnog prostora u Ulici don Petra Šimića u zoni crkve Sveta Mati Slobode – Jarun,

- 28. 5. 2021. od 6:00 do 18:00: zabrana zaustavljanja i parkiranja na parkirališnim mjestima sa zapadne strane Trg Republike Hrvatske, od Savske do Frankopanske ulice (zapadna strana Trga), uključujući i taksi-stajalište te

- 28. 5. 2021. od 6:00 do 18:00: ukidanje taksi-stajališta na zapadnoj strani Trga Republike Hrvatske.