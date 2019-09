Da se rad kažnjava, u Hrvatskoj nije novost. Osjetili su to i šefovi osam odjela osječkog KBC-a. Razlog - prekovremeni rad. Od Slavonije do Dubrovnika problem je isti: zdravstveni sustav i dostupnost liječnika od 0 do 24 na životu održava prekovremeni rad.

Umjesto 180, osječki liječnici radili su više od 700 prekovremenih sati. Kažnjeno je zato osmero predstojnika i pročelnika klinika, ali i sam KBC. I u pulsku bolnicu sa svakom novom inspekcijom stizale su kazne. Uz manjak kadrova za prekovremene sate krivo je i zapošljavanje na 'knap'.

"Kad imate veću količinu bolovanja koja se događaju jer je populacija liječnika i sestara sve starija, vi imate ispad iz redovne oraganizacije i tako nastaje dio prekovremenih sati", objašnjava ravnateljica Opće bolnice Pula Irena Hrstić.

Bolja situacija nije ni u Zadru, Gospiću te Dubrovniku gdje se svaki mjesec odradi između 45 i 55 prekovremenih sati. Na isti način opstaje i riječki KBC. Broj prekovremenih sati za prvih sedam mjeseci veći je nego u istom razdoblju lani.

"Imali smo raznih anonimnih prijava, međutim, mi smo na sudu oslobođeni, prikazali smo stanje kakvo je. Nije bilo dovoljno ljudi, ljudi su otišli s posla, bili su neku na bolovanju itd. Jednostavno, u tom jednom segmentu, vremenskom intervalu - nije bilo moguće organizirati posao bez većeg broja prekovremenih sati, to smo na sudu predočili i to nam je uvaženo", otkriva predstojnik klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka Miljenko Kovačević.

Ne boje se inspekcije

Inspekcija se, kažu s riječke kirurgije, ne boje. Iako, rijetko tko na godinu odradi manje od 180 dopuštenih prekovremenih sati. "Ah.. ide se nekad 40-50 sati iznad toga nekad, ovisi o potrebi službe, dal' su godišnji, ljeti se ide nekad i više, sve vam je to od mjeseca do mjeseca ali koliko treba - mi smo tu", objašnjava pročelnik odjela zavoda za traumatologiju KBC-a Rijeka, Grgo Martinović.

Jer - pacijenti su im na prvom mjestu, a i oni su na njihovoj strani. "Neka ih ne kažnjavaju, neka im nađu dodatnu pomoć onda neće ni oni raditi, ne rade to oni zbog sebe, nego zbog nas jer to nama treba", smatra Almira iz Rijeke. "Mislim da to nije u redu, ovo što rade premalo su plaćeni", dodaje Nives. "Onaj tko ne radi, tog se treba kazniti i ne dati mu plaću, a onaj koji radi treba ga još nagraditi", kazao je Vilim iz Istre. Tim više kada isti taj, kažnjeni rad, jedini održava i ovako klimav sustav.

Brojni prekovremeni sati i u Zadru

Situacija je takva i u Zadru, iz kojeg se javila reporterka Nove TV Sanja Jurišić. O problemima u zdravstvu, onih koji se tiču prekovremenih sati, razgovarala je s zamjenikom ravnatelja zadarske Opće bolnice, dr. Edijem Karucom.

Bi li zadarska bolnica mogla funkcionirati da liječnici ne odrađuju prekovremene sate?

Niti jedna bolnica ni klinika u Republici Hrvatskoj ne može funkcionirati bez prekovremenih sati rada liječnika i medicinskih sestara.

Koliko zadarski liječnici imaju prekovremenih sati?

Imamo podatke za prošli mjesec, u zadarskoj bolnici ima 255 liječnika, a imamo negdje oko 6300 sati prekovremenoga rada. U prosjeku je to negdje oko 40 sati mjesečno.

Od 255 liječnika, koliko njih odrađuje prekovremene?

Prošli mjesec ih je bilo negdje oko 140 na našem popisu.

Je li vam bila inspekcija rada?

Ovaj put nije, međutim, mi smo do sada već imali nekoliko inspekcija rada. Naime, nama se pojavi inspektor rada koji kaće da je dobio anonimnu prijavu da se u našoj bolnici na pojedinim odjelima krše pravila Zakona o radu koji kaže da radnici ne smiju imati više od 150 sati rada u šest mjeseci.

Nažalost, mi to imamo često i pojavi se onda inspektor rada koji uzme sve podatke i koji onda to sve proslijedi dalje Prekršajnom sudu tako da smo mi u proceduri na Prekršajnom sudu.

Da se držite propisanih normi, kako bi to izgledalo, na vašem primjeru?

Ja sam anesteziolog. Mi na mojem odjelu u prosjeku imamo oko šest dežurstava mjesečno. To je šest puta po 24 sata i to je 144 sata. Prosjek je 168 sati rada.

Znači, ja s tih šest dežurstava odradim tri radna dana i ja sam nakon toga slobodan. Imao bih u tom slučaju, u prosjeku, 21 dan slobodan.

Kako riješiti ovu situaciju?

Mislim da je nemoguće. Doista ne vidim zašto smo svi sad tako navalili na te prekovremene sate. Kad je promjenama Zakona o radu došlo do ove promjene, mi smo imali opciju - da se odredimo želimo li raditi prekovremeno.

Tada smo potpisali jedan formular gdje svi koji žele raditi prekovremeno su to i potpisali. Oni koji ne žele raditi prekovremeno, rade normalnu satnicu. Mislim da bi trebalo ostaviti ljude da rade - tko želi neka radi, tko ne želi - ne mora.

Jesu li liječnici preumorni?

Jesu. Mi jesmo preumorni, ali smo dovoljno svjesni i pametni da znamo procijeniti svoje sposobnosti.

Jesu. Mi jesmo preumorni, ali smo dovoljno svjesni i pametni da znamo procijeniti svoje sposobnosti.



