Sjednica zagrebačke Gradske skupštine, koja je u utorak popodne bila sazvana samo s jednom točkom dnevnog reda, o prijedlogu gradonačelnika Milana Bandića da se stavi izvan snage odluka Skupštine o otkupu dijela radničkih tražbina za trgovačka društva u stečaju, prekinuta je nakon tri sata rasprave zbog nedostatka kvoruma i nastavit će se u srijedu u 9 sati.

Predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) je rekao da su na sjednici nazočna 22 gradska zastupnika, što znači da nemaju kvoruma.

"Zakazujem nastavak sjednice sutra u 9 sati, da budemo u roku od osam dana od donošenja ovog zaključka", rekao je Mikulić, koji je kasnije objasnio da je nastavak sjednice sazvao za sutra zbog toga što je rok za donošenje odluke temeljem zahtjeva gradonačelnika osam dana, a zahtjev je dao 15. svibnja.

"Dakle, vidjeli ste opet bahatost i bezobrazluk onih koji su izabrani od strane građana, a predstavljaju opoziciju. Vidjeli ste da kad shvate da nemaju argumenata, da njihovi zaključci i prijedlozi ne mogu proći, onda oni ruše kvorum", izjavio je Mikulić novinarima nakon prekida sjednice. "Na žalost oporbe sutra ćemo imati kvorum i donijet ćemo sve one zaključke za koje mislimo da bi ih trebalo donijeti", poručio je.

Komentirajući na upit novinara prosvjed radnika Diokija i Kamenskog ispred Gradske skupštine, Mikulić je rekao da je prosvjed pravo svakoga da iskazuje svoje neslaganje. "Prema tome, ljudi su prosvjedovali, iznijeli su svoje neslaganje, to je jednostavno jedan od oblika demokracije," rekao je.

Na pitanje hoće li HDZ ili netko iz vlasti izaći sada sa svojim prijedlogom da se riješi problem radnika, Mikulić je rekao da je HDZ i na nacionalnoj razini kao Vlada izašao s prijedlogom kako riješiti problem blokiranih. "Prema tome, mi to radimo svaki dan i dajemo prijedloge. Što se tiče ovog dijela u Skupštini, mi jedino što možemo, možemo glasovati o prijedlogu gradonačelnika o obustavi ovog Zaključka koji je bio donesen", poručio je Mikulić.

Gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić novinarima je rekao da je kvorum srušen odlukom svih oporbenih zastupnika zato što se određeni zastupnici HDZ-a nisu pojavili na sjednici i što određeni zastupnici također iz vladajuće koalicije nisu u tom trenutku bili u dvorani, "a uslijed ponašanja predsjednika Gradske skupštine koje je bilo potpuno neprihvatljivo". "Mikulić se danas ponašao praktički kao rimski car. Kada nema originalnog rimskog cara Milana Bandića onda tu ulogu preuzima predsjednik Skupštine Andrija Mikulić", rekao je Mišić. Kazao je i da je Mikulić vrijeđao zastupnika Brumnića i ostale zastupnike SDP-a, pa gotovo i kompletnu oporbu.

"Mi u tome dalje nismo htjeli sudjelovati, očito da si vladajuća većina danas nije uspjela osigurati kvorum, prebacili su sjednicu za sutra, a hoće li si osigurati kvorum da sruše odluku, to je sada na njima. Ali, moram reći da je strašno da se u roku dva tjedna Neovisni za Hrvatsku koji su podržali prijedlog na prošloj sjednici predomisle do ove sjednice i odluče da će podržati gradonačelnika Bandića i njegov zaključak o opozivu Zaključka koji je donesen na prošloj sjednici Gradske skupštine", kazao je Mišić.

Tomašević: Novca za kumove ima, za radnike nema

Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!), predsjednik Kluba zastupnika Lijevog bloka, koji je bio predlagač spomenute skupštinske odluke koju Bandić želi staviti van snage, rekao je kako je očito da Skupština počinje raditi vrlo opasne presedane.

"Gradonačelnik jedan zaključak koji mu se nije svidio samo zato što ga on nije usvojio, jer ne može nitko biti socijalno osjetljiviji od njega i biti gazda u ovom gradu koji će nešto zadužiti gradonačelnika da napravi, a to je Skupština učinila, odlučio je sabotirati na svaki način ovaj prijedlog... I na kraju je zloupotrijebio ovlasti i mimo Zakona o lokalnoj samoupravi, budući da se ovdje ne radi o općem aktu, odlučio ga obustaviti od primijene i tražio sjednicu Gradske skupštine.

Zaključak gradonačelnika je protuzakonit jer Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, na koji se poziva, daje mogućnost da obustavi od primjene zaključak za koji smatra da je protuzakonit samo ako se radi o općem aktu, a ovo je pojedinačni akt, istaknuo je Tomašević. U našem zaključku zadužuje se gradonačelnika da u roku od 30 dana predloži akt kojim će se riješiti slučaj radnika i otkupiti njihova potraživanja, kazao je.

Argumenti koje je iznijela Gradska uprava ne stoje i vidi se da zlonamjerno tumače, tvrde da se nenamjenski troši komunalna naknada, tvrde da ne mogu ni izračunati koji bi bio fiskalni učinak ove mjere, što je notorna glupost. Rekli su da čak nema novaca za radnike u tvrtkama u stečaju. Znači, za kumove ima, a za one iste radnike, s kojima se gradonačelnik Bandić voli slikati, a to su radnici Kamenskog, za njih nema novaca, za njihove zarađene, a nikad isplaćene plaće. A za to vrijeme te tvrtke u stečaju i dalje uplaćaju komunalnu naknadu Gradu Zagrebu iako dobar dio njih uopće niti ne radi", istaknuo je Tomašević.

Odbor za Statut ide s novim zaključkom, ne ulazeći u to je li gradonačelnikov akt protuzakonit, nego predlaže da Skupština sama stavi svoj zaključak izvan snage i temelji to na razlozima iz gradonačelnikovog obrazloženja, koji ne stoje, rekao je Tomašević.

Radnica: Nemamo se čemu nadati

Ispred Skupštine grada Zagreba je prije početka sjednice 50-ak radnika Diokija i Kamenskog izrazilo nezadovoljstvo zbog Bandićevog prijedloga da se stavi van snage zaključak Skupštine o otkupu dijela radničkih tražbina za trgovačka društva u stečaju.

Gradska zastupnica Katarina Peović Vuković (Radnička fronta) je istaknula da zaključak koji je Skupština izglasala nije u sukobu sa stečajnim zakonom i da taj pravni argument ne stoji. Skupštinska odluka da Grad radnicima tvrtki u stečaju, koje su platile komunalnu naknadu, može u visini te naknade isplatiti tražbine, direktni je odnos Grada s radnicima i nije u vezi sa stečajnim zakonom, rekla je. Tvrdnje da je izglasana odluka bila nedorađena, da se ne znaju relevantni podaci, zbog čega je HDZ nije podržao također ne stoji, rekla je i naglasila da je Lijevi blok podatke o tome koje su tvrtke platile komunalnu naknadu dobio još u siječnju.

Zdravko Rumenović, bivši radnik Diokija, rekao je da očekuje da gradski zastupnici razumiju da i mali dio sredstava u nestašici dobro dođe radnicima i da to ne bi oštetilo proračun i građane Zagreba. "Mislim da to mora shvatiti i 'Stranka rada i solidarnosti BM 365' i sam Bandić, koji propagira svoju socijalnu osjetljivost," poručio je.

Iznos komunalne naknade za Dioki je 2.400.000 kuna na 553 vjerovnika, odnosno radnika koji potražuju svoje plaće, a za Kamensko 2.900.000, za 750 do 800 vjerovnika, rekao je.

Bivša radnica nekadašnjeg Kamenskog Danica Sabljak rekla je da je došla dati potporu radnicima Diokija, da bar nešto dobiju. Mi nismo dobili naše plaće, rekla je i dodala da svi, od vrha vlasti do gradonačelnika, misle samo na svoju korist. "Nemamo se čemu nadati," rekla je. (Hina)