Bučno i urnebesno - uz puno plesa i pjesme. Stiže vrijeme u godini u kojem svatko može biti što želi dok maske ne padnu.

Vrijeme svega naopakog. U kojem se luduje - bez briga i problema. Vlast preuzimaju "lažnjaci".

Sve je palo u drugi plan zbog nepoznate djevojke, droge i Tomislava Tolušića u glavnoj ulozi. I fotografija - koje su uz sve nagomilane državne probleme postale broj 1. A za koje u Banskim dvorima uvjeravaju da su lažne. Jer rekla im je to SOA.

Tko mu to pakira i zašto baš sada? Tko je sporne snimke gurnuo u javnost? Ako je HDZ-ov potpredsjednik Vlade za njih znao ranije zašto je čekao do sada da to kaže? Makar institucijama, koje se time bave. Stotinu zašto, malo koji zato.

Cijeli pregled tjedna Ivane Pezo Moskaljov možete pogledati u priloženom videu.