Izvidi USKOK-a u slučaju ministra Tomislava Tolušića se nastavljaju.

Kako je potvrđeno Dnevniku Nove TV, zasad nema novih ispitivanja. Tolušić se u petak ujutro pojavio na događaju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, ali je izbjegao novinarska pitanja. Iz njegova Ministarstva poručuju da je istraga u tijeku i službene informacije o kontaktima s istražiteljima ne daju.

Oporba nije uvjerena da je cilj, kako kažu u Vladi lažnim fotografijama, destabilizirati Vladu.

''Ja bi prije rekao da se radi o tome da je banda udarila na bandu, odnosno da su dvije bande unutar HDZ-a navalile jedna na drugu'', ocjenjuje Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Živog zida.

''Stari dobri prokušani recept jednom aferom dobro zasjeni drugu aferu. To je specijalitet HDZ-a, dakle to je on specijalitet kuće', kaže Predrag Matić, saborski zastupnik SDP-a.

''Smiješna optužba, što se tiče afere oko fotomontaže, a odnosi se na potpredsjednika Vlade već sam o tome sve rekao'', rekao je Branko Bačić, saborski zastupnik HDZ-a.

''Svaki put kada se vidimo kažem prije svega da pazi i skrbi na svoje zdravlje i na svoju obitelj'', kaže Zdravko Marić, ministar financija (HDZ).



Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr