Novi obrat u slučaju Janafa i pritvorenog mu šefa Dragana Kovačevića. Tip koji je skrivao Kovačevićevu lovu u kući je suprug županijske državne odvjetnice. On je, zanimljivo, saslušan i pušten na obranu sa slobode, a DORH od nje traži neko očitovanje. Majko mila! A riječ je o silnim milijunima u kunama, eurima i francima. I pitaj Boga koje je porijeklo toga novca.

U Hrvatskoj se očito lova pere na sve strane, a Janaf nije jedini sumnjivac. Rade to mnoge ''uspješne firme'' i poduzetnici iza kojih uvijek stoje političari, bilo bivši, bilo sadašnji. I njih se čuva.

Porezni USKOK je dolaskom HDZ-a na vlast 2015. godine uškopljen od politike i stavljen pod ingerenciju Ministarstva financija, a dotad je bio samostalan i u kratkom postojanju prilično uspješan. Najbolji kadrovi školovani u Americi, podsjećam, odmah su dali otkaz jer nisu htjeli pod kapu ministarstva.

Bez samostalnosti poreznoga USKOK-a, koji sad svaku prijavu uglavnom riješi u korist prijavljenog, sve je to ćorav posao. Jer pravo stanje vam je po tajnim računima u Lihenštajnima, Luksemburzima, Švicarskama, Panamama, a ne doma. Tamo treba zagrepst. I povezati. Do tada ćemo gledati izlaske iz pritvora s porukama koje bi se svidjele samo Coppoli. I vjerojatno ga motivirale na četvrti dio slavne trilogije, pod nazivom - made in Croatia.

