Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović komentirala je događaje koji su obilježili tjedan iza nas.

Petrović je u svojoj analizi istaknula događaje koji su obilježili protekli tjedan. Pritom je rekla da najveće probleme u životima mnogih građana još uvijek stvara inflacija.

"Cijene rastu po rekordnim stopama od skoro 13 posto. Ministar gospodarstva Davor Filipović kaže da još uvijek ima dovoljnog manevarskog prostora za nove mjere i da su zemlje Europske unije, njih 10, gore od nas. To je slaba utjeha jer su jednostavno bogatije od nas", rekla je Petrović.

Pritom se, dodala je, zaboravlja na probleme ovršenih građana i ljudi poput radnica Orljave koje najavljuju prosvjede i traže svoje zaslužene otpremnine. Istovremeno su glavna tema navodni "ruskih špijuni" koje je prozvao premijer Andrej Plenković.

"Premijer s tako paušalnom izjavom nije trebao izaći, već prvo to provjeriti u Soi, a potom izaći sa konkretnim podacima. Zanimljivo je i to da se tek sada govori o utjecaju ruske korupcije. Pa dobro jutro Kolumbo. O tome nas nekoliko autora u medijima govori već dobra dva desetljeća. Ruska politika je davno skužila hrvatski koruptivni mentalitet i profile koji su za to pogodni. Po javno dostupnim izvorima, jedna cijela linija u HDZ-u je na njihovoj pipi koja se zatvara pa su malo nervozni", rekla je Petrović.

Spomenula je i priču reporterke Dnevnika Nove TV o ruskim trgovcima vojnom opremom u Zrakoplovno-tehničkom centru.

"Svakog s malo klikera nije uopće začudilo da su ruski trgovci vojnom opremom u jeku sankcija šetali po ZTC-u zbog neke opreme. Naša Ivana Pezo Moskaljov je otkrila tu turbo priču i o tome rekla mnogo. A VSOA? Što više reći? Vojna obavještajna služba je kadrovski urušena davno", zaključila je Petrović.

