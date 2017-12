Ministarstvo obrane i hrvatska vojska iza sebe imaju sadržajnu godinu, a sve najvažnije događaje vezane za tu tematiku, komentira za portal DNEVNIK.hr reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov, koja je tijekom godine i sama pratila sve te događaje i imala brojne reportaže o istima.

Godina 2017. "broji sitno" do isteka, no mi smo odlučili pobrojati sve ono najvažnije što je obilježilo godinu na isteku kad je u pitanju Hrvatska vojska i MORH. S tim u vezi, razgovarali smo s osobom, kojoj je to svakodnevna dužnost i koja tu tematiku itekako poznaje, a to je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

U 2017. bilo je puno projekata, no je li bilo i pomaka? Pričalo se o modernizaciji vojske, no da li se ona zapravo i dogodila? Nabavka novih borbenih zrakoplova pred samim je završetkom, a nedostaje još jedino odluka državnog vrha. Hoće li se to provesti do kraja i kakva je uloga ministra obrane Damira Krstičevića bila u tome?

Iza nas je najgora požarna sezona, u kojoj su svoj nemalen obol dali i piloti HRZ-a. Kako se to odrazilo na njih i što to znači u očima međunarodne zajednice kad su u pitnaju spremnost i kompetencije naših pilota u gašenju požara?

Pokušao se reaktivirati i obvezni vojni rok, no je li to prioritet za ministra Krstičevića?

Naši vojnici koji su nedavno otišli na misiju u sklopu NATO saveza u Poljsku, nisu se baš proslavili. Kakvu je to sliku ostavilo o našim vojnicima?

Na sva ova pitanja odgovore potražite u priloženom videu, a na njih vam odgovore daje upravo reporterka koja tu materiju najbolje i poznaje i koja će to nastaviti raditi i u novj, 2018. godinu u Dnevniku Nove TV.