Predsjedništvo SDP-a u ponedjeljak je predložilo isključenje iz stranke Željka Sabu, bivšeg gradonačelnika Vukovara i saborskog zastupnika zbog nanošenja štete ugledu stranke izjavom kojom hvali moral i ljudskost Andreja Plenkovića kada je branio HDZ-ovca Žarka Tušeka.

Predsjedništvo SDP-a je predložilo isključenje bivšeg gradonačelnika Vukovara Željka Sabe iz stranke. O tome će u subotu raspravljati Glavni odbor SDP-a.

Predsjedništvo SDP-a na online sjednici predložilo je da se Sabo isključi iz članstva zbog, kako je navedeno, izjava u kojima hvali moral i ljudskost Andreja Plenkovića kao čelnika stranke koji je uzeo u zaštitu Žarka Tušeka, koji se našao u sličnoj aferi s tajnim snimkama koje ukazuju na političku korupcije poput one zbog koje je Sabo odslužio zatvorsku kaznu.

"Svaka čast Plenkoviću, pokazao je kako se ponaša čelnik političke stranke koji štiti svoje ljude, članove stranke, kolege. To je bila prava ljudskost. Zato rejting HDZ-a i jest 31 posto, a SDP-ov upola manji. Ja nisam imao zaštitu SDP-a, iako smo 2013. obnašali vlast u državi, a nemam je ni danas kada je stranka u oporbi.

Čestitam Plenkoviću što je uzeo u zaštitu Tušeka, svima je pokazao što znače ljudskost i moral u politici. Itekako znam što znači kad ti netko pruži podršku, kao što je to gospodin premijer Tušeku. Kad sam došao u zatvor, meni su ljudi često prilazili, oslovljavali me s gradonačelniče i pričali da su, na osnovi onoga što su saznali preko televizije, uvjereni da sam nevin i da razumiju da mi je HDZ smjestio, spakirao me u zatvor.

Ali nisu, kako su mi govorili, razumjeli da mi SDP nije pomogao, spasio me zatvora. To im nikako nije bilo jasno“, jedna je od recentnih izjava koje je vodstvo SDP-a zamjerilo Željku Sabi.

Zbog izbora Sabe raspušteni ogranci SDP-a

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ovih dana je poručivao da osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ne bi trebala predstavljati SDP. Time je odgovorio na Sabin zahtjev da aktivira mandat člana Predsjedništva stranke, međutim, Statutarna komisija utvrdila je kako je Sabo mandat člana Predsjedništva stavio u mirovanje do okončanja kaznenog postupka i do tada ga ne može aktivirati, iako je to prošli tjedan najavio da će učiniti.

Sabo je odslužio zatvorsku kaznu zbog političke korupcije, a i sada su protiv njega u tijeku dva kaznena postupka. No, unatoč tomu, oglušio se o stajalište središnjice SDPO-a da ne bi trebao biti kandidat za vukovarskog gradonačelnika.

Vukovarska organizacija je Sabu ipak nominirala zbog čega su prošli tjedan raspuštena tijela gradske organizacije stranke i imenovana povjerenica. Izglasa li Glavni odbor u subotu isključenje SDP-a iz stranke, on u izjavi za Novi list najavljuje da će na izbore za gradonačelnika Vukovara izaći kao nezavisni kandidat.

"Svakako ću ići kao nezavisni, zajedno s dobrim dijelom ljudi u vukovarskom SDP-u koji će krenuti u to sa mnom. Sve ću učiniti za Vukovar, kao i uvijek do sada. A sve ovo što se dogodilo sa mnom dokaz je da je Peđa Grbin diktator u svojoj vlastitoj stranci, i dobro je da javnost vidi tko je Grbin“, kazao je Sabo.

Rekao je da još nije dobio odluku o isključenju pa ne može još žaliti, ali najavljuje da će to sigurno učiniti jer ga iz stranke, poručio je, mogu istjerati samo silom. Sabo očekuje i da ga pozovu na subotnju sjednicu Glavnog odbora, "da kolegama kažem sve što se dogodilo“, rekao je.