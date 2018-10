Od 18 sati sastaje se Predsjedništvo HDZ-a, a medije će najviše zanimati razgovor između šefa HDZ-a Andreja Plenkovića i Milijana Brkića oko SMS afere.

Milijan Brkić je uoči Predsjedništva HDZ-a komentirao optužbe koje mu se stavljaju na teret.

"Čuo sam da su danas u jednom opskurnom tjedniku mediju, objavljeni neki članci. Koliko sam čuo, 21 stranica. Toliko nisu pisali ni o drugu Titu, čujem. To je reciklaža starih tekstova, koliko čujem, MUP je dao priopćenje. Pogledajte to priopćenje, vidite što je DORH napravio po tom pitanju, je li taj proces dovučen do kraja pa ćete onda sami moći donijeti zaključke. Ono što mi je također drago jest da su se mediji počeli napokon baviti otkrivanjem takozvanih informacija", poručio je Brkić.

Na pitanje je li on dojavljivao informacije, Brkić je samo rekao da je dao jasan odgovor na to.

Novinare je zanimalo što Brkić misli zašto se te informacije sad puštaju.

"To morate pitati one koji ih puštaju. žalosno je da iz državnih institucija, iz tijela koja su zadužena za progon i istraživanje, takve dezinformacije izlaze van i na taj način hrane hrvatsku javnost i daj bože da nam je to jedini problem u državi", rekao je Brkić i ušao u središnjicu HDZ-a.

Milijan Brkić o najnovijim optužbama na upit @BrkicNovaTV

- riječ je o reciklaži starih tekstova, toliko nisu pisali ni o drugu Titu @novahr @DNEVNIKhr — Ivana Pezo Moskaljov (@ipezomoskaljov) October 2, 2018

#Brkić : čuo sam za članak u jednom opskurnom mediju, to je reciklaža starih tekstova @DNEVNIKhr @novahr — Ivana Brkić (@BrkicNovaTV) October 2, 2018

Uoči Predsjedništva, premijer Andrej Plenković nije želio otkrivati više detalja. Poručio je tak kako se s Brkićem čuo telefonom.

"Znate više od mene, sve ću vam rastumačiti nakon sastanka", poručio je premijer novinarima.

"Bila bi to katastrofa"

Branko Bačić je prije ulaska u središnjicu stranke upitan o tome da svaki tjedan nešto novo izroni u javnosti oko Milijana Brkića.

"Čudno. Čim je krenula afera SMS, sve ide jedno za drugim", rekao je Bačić.

Na pitanje novinara zna li tko to radi, Bačić odgovara da ne zna.

"To bi i mene interesiralo, kao i vas", rekao je.

Na pitanje ima li to veze s previranjima unutar same stranke, bačić jasno poručuje da to nije slučaj.

"Nema rata u HDZ-u", naglasio je prije ulaska u središnjicu stranke.

Sve je komentirao prije sastanka Predsjedništva u HDZ-u i Lovro Kuščević.

"Ako bi to bilo tako, to bi doista bila katastrofa. No, ne možemo nekome suditi na temelju natpisa u Nacionalu", rkeoa je Kuščević

Brkić kompromitirao istragu?

Podsjetimo, u tijeku afere SMS, Nacional je objavio policijski dosje o slučaju elitne prostitucije iz 2011., po kojemu je navodno Milijan Brkić kompromitirao istragu o lancu elitne prostitucije odavajući detalje akterima i tako bitno otežao policijsku istragu.

Šef HDZ-a Andrej Plenković je ranije u utorak izjavio kako je "samo kratko vidio taj članak". "Provjerit ću to kada dođem u Zagreb. Za mene je to bila prva vijest, teško mi je u ovom trenutku komentirati", poručio je Plenković.

"Sve što čujem, provjeravam, analiziram i donosim sudove. Nema tu nikakvih prečica", poručio je šef HDZ-a i premijer.

S Brkićem će, kako je rekao, razgovarati na najavljenom Predsjedništvu stranke koje počinje u 18 sati.