Predsjednik Zoran Milanović čestitao je građanima Božić. Osvrnuo se na proteklu godinu, kao i državne uspjehe.

Zoran Milanović, hrvatski predsjednik, uputio je građanima božićnu čestitku. Osvrnuo se na proteklu godinu te istaknuo kako uspjesi ne mogu prekriti probleme.

"Drage sugrađanke i sugrađani,



pred nama je najradosnije doba u godini i zato, prije svega, želim sretan Božić svima u našoj Domovini, kao i svim našim sunarodnjacima izvan Hrvatske, a posebno Hrvatima u bliskoj nam Bosni i Hercegovini.



Proteklih dana, boraveći među hrvatskim iseljenicima u dalekom Čileu, uvjerio sam se kako Hrvatima u svakom dijelu svijeta Božić nije samo praznik, nego je to radosno okupljanje obitelji, proslava nade i vjere u dobrotu, mir i zajedništvo.



Godina od koje se uskoro opraštamo - nije bila laka. Svijet oko nas se, na žalost, ispunio novim ratnim sukobima i izazovima koji utječu na svakoga od nas, htjeli mi to ili ne. Čini se kao da nikada nema predaha od loših vijesti. Pozivati na mir i prekid sukoba, tražiti da se zaustave patnje i nedaće ljudi u Ukrajini, najmanje je što moramo učiniti.



Naš narod vrlo dobro zna što znači život u sukobu i u teškim vremenima. Zato i ovog Božića moramo biti posebno zahvalni malom broju hrabrih ljudi, braniteljima, koji su Hrvatskoj donijeli mir i sigurnost. A na nama je da taj mir i sigurnost, u kojima danas u Hrvatskoj živimo, sačuvamo i održimo pod svaku cijenu. Velika je to odgovornost svih kojima su Hrvatska i njezini ljudi na prvom mjestu.



Uoči ovog Božića suočeni smo i s novim ekonomskim brigama, koje su se još jučer činile kao daleka prošlost. Zbog inflacije i poskupljenja, mnogim obiteljima postaje sve teže osigurati dostojanstvo i standard kakav smo posljednjih godina očekivali. Znam da nije lako ispuniti svaku blagdansku želju vašeg sina ili unučice, partnera ili dragog prijatelja.



Mnogi od vas i dalje nemaju riješeno stambeno pitanje toliko vremena nakon nesretnih potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu, pa onda i Baniju. Više nema prostora za obećanja, institucije odgovorne za obnovu moraju početi trajno zbrinjavati ljude.

Milanović: ''Da nije bilo mene i troje ljudi, Hrvati bi i dalje bili robovi banaka... Ovako smo im stali na papak''



Hrvatski uspjesi o kojima slušamo - ulazak u eurozonu i šengenski prostor - ne mogu prekriti probleme i brige hrvatskih ljudi. Koliko god se nekad činilo uzaludnim, ne odustajmo od traženja rješenja problema koji nas muče i ograničavaju naš napredak.

Milanović posjetio pilota ozlijeđenog u padu MiG-a: Dvije su želje ključne



Kada bismo kao društvo i narod bili okupljeni u zajedničkoj snazi kao što smo to bili i krajem ove godine - u bodrenju naše velike nogometne reprezentacije - zaista ne znam gdje bi nam bio kraj. Ponesimo taj vatreni naboj u sljedeću godinu!



Svim kršćanskih vjernicama i vjernicima želim sretan Božić. A svima u Hrvatskoj od srca želim radosne blagdane. Provedite ih u krugu obitelji i u krugu bližnjih, uz nadu i vjeru u dobrotu drugoga.



Sretan vam Božić i sretna Nova godina", stoji u božićnoj čestitki.