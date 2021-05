Predsjednik Zoran Milanović komentirao je situaciju u Vinogradskoj bolnici, dinamiku cjepljenja i nabavku aviona.

Predsjednik Zoran Milanović ovih dana intenzivno obilazi Hrvatsku, a danas je bio u Istri i na Kvarneru. U Crikvenici je obišao radove na dogradnji luke Crikvenica, te sudjelovao u Matuljima na proslavi 150. obljetnice Prvog tabora Hrvata Istre i kvarnerskih otoka kod crkvice Sv. Mihovila. Oko 13 sati stigao je u Kastav gdje je sudjelovao na otvorenju izložbe.

Iz Kastva je komentirao navodnu odluku o nabavi borbenih aviona od Francuza.

"Ne znam tko je objavio tu informaciju, jer odluka nije donesena, to je bezveze. Možda bude, a možda ne bude. Nisam nikada inzistirao na američkim avionima, samo sam rekao da su Amerikanci naši najveći partneri. To sam rekao prije godinu dana, a zadnjih godinu dana ponavljam da ću podržati bilo koji od odabira Vlade. Dobro je i jedno i drugo. Treba voditi računa o RH interesima koji trebaju biti sebični. Ako razmišljaš previše o drugome nije dobro, ali tako se ne štite nacionalni interesi", kazao je Milanović o nabavi vojnih aviona.

Komentirao je i COVID putovnice te nošenje maski. "Ja i dalje ne razumijem čemu služe te COVID putovnice koje nisu putovnice već štambilji. U jednom trenutku će biti više cijepljenih nego zainteresiranih za cijepljenje i tu je priča gotova. Isto vrijedi i za maske. Ja masku ne nosim jer sam cijepljen dva puta, a budu li se ljudi više cijepili, neće trebati COVID putovnice. Budu li ljudi suzdržani i preplašeni trebat će nam", kazao je.

Na pitanje kako potaknuti ljude da se cijepe, Milanović je kazao da se on cijepio među prvima. "Nadam se da oni koji se boje sada vide da nama cjepljenima nisu narasli rogovi, da ne padamo u jarke..puno opasnije i nezdravije stvari ljudi rade od cijepljenja, ali ja sam svjesan da je to jedna druga razina opreza i straha, teško je to racionalizirati, ali da je racio sastavni dio politike mi bi živjeli u raju", uvjeren je predsjednik.

Komentirao je i inspekciju Ministarstva zdravstva koja je ušla u Vinogradsku bolnicu. Predsjednik smatra da je to katastrofalan primjer nemara i krivog upravljanja.

"Premijer je puštao da taj dim kulja. U prvi mah ne kužiš ali slutiš. Skoro godinu dana kasnije imamo situaciju da su svi otišli. To je ozbiljna stvar. To podriva povjerenje u zdravstveni sustav. Sve dalje je visoka politika. Ne možeš dopustiti da se događaju incidenti, a da netko ne odgovara. Moraš presuditi", uvjeren je Milanović.

Na pitanje tko je krivac za ovakvu situaciju, Milanović odgovara: "Ne bih upotrijebio riječ krivac, ali Plenković je to mogao rješiti jednim telefonskim pozivom, ali netko je tu jako kriv. I netko uopće nije dorastao tom poslu. To je bolnica, a ne razvojna agencija".

Na upit zašto je dio stola na kojem je na sjednici Vijeća sjedio Plenković imao maske, Milanović je rekao: "To nije moj dio stola, vi bi uvijek nešto djelili, sve su neke transakcije, tvoje, moje, stranačko, to nije moj dio stola, a zašto je Plenković imao masku...to pitajte njega".

Komentirao je i Plenkovićevu izjavu da njih dvojica više nikada neće zajedno polagati vijence.

"Dobro, neće. Ja ću sve manje polagati vijence, osim kada su neki veći jubileji, jer vijenci su jedan ozbiljan komunalni problem. Ja ću ubuduće nositi kamenčić ili karanfil....to se i onako pretvori u običan kičeraj. Mrtvima se počast može odati na pristojniji i ljepši način.

Znam da će me sada trgovci cvijećem mrziti, ali morao sam to reći. Ne radi se o vijencima, već o gesti. Neće? Ne mora. Mi smo jučer sjeli i radili svoj posao. Ja moram zauzeti određeni gard kad radim svoj posao, ne radim sve s jednakom dozom užitka", istaknuo je predsjednik.

Nakon Kastva, Milanović ide na otvaranje 56. Europskog seniorskog prvenstva u karateu i parakarateu u dvorani Žatika u Poreču.

Predsjednik Zoran Milanović zadnjih dana intenzivno obilazi Hrvatsku. HDZ ga optužuje da promovira SDP, svoju bivšu stranku i da je u kampanji.