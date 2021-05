Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je jučerašnji sastanak Vijeća za obranu, ali i slučaj Dijane Zadravec.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije želio reći za koje se avione odlučila Hrvatska, ali je komentirao sastanak Vijeća za obranu na Pantovčaku. "Bilo je profesionalno, napravili smo ono što se od nas očekivalo i to je to. Suradnja je obveza svih nas. Kad su u pitanju naše ustavne i zakonske obveze, naravno da moramo surađivati, to činimo profesionalno i to je za sada dovoljno", rekao je Jandroković.

Komentirao je i drugi krug lokalnih izbora rekavši da je HDZ u prvom krugu izbora prošao slično kao i 2017. godine. "Drugi krug je nova utakmica, HDZ ulazi kao favorit, postoje sredine u kojima ćemo se dodatno koncentrirati, očekujem da ćemo obraniti većinu županija, gradova i općina u kojima smo bili na vlasti. Vidim da postoje špekulacije o tome jesmo li pobijedili ili nismo, a kad se zbroje svi podaci, mi smo otprilike na rezultatu od 2017. godine", napomenuo je Jandroković.

Na pitanje za koga će on glasati, Jandroković je rekao da sigurno neće glasati za lijevu političku opciju.

"Moja je obveza izići na izbore, mogu reći da sasvim sigurno neću, nikad nisam i neću podržavati one koji podržavaju lijeve političke opcije. Rekao sam da ću izići i neću podržati ljevicu. Naravno da neću govoriti niti je pristojno govoriti za koga ću glasati, ali da ću izaći na izbore i da neću zaokružiti kandidata ljevice, to mogu reći", rekao je Jandroković.

Na pitanje znači li to da će podržati Miroslava Škoru, Jandroković je rekao: "Ako neću zaokružiti lijevu opciju, onda postoje još dvije opcije."

Komentirao je i slučaj Vinogradske bolnice. Na pitanje šteti li Dijana Zadravec HDZ-u, Jandroković je rekao: "Da, šteti! Njezino ponašanje nanosi štetu HDZ-u." Na pitanje treba li stranka pokrenuti postupak protiv nje, Jandroković je rekao da će to odlučivati nadležna tijela.