Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetio je Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Nakon održanog radnog sastanka dao je izjavu za medije i odgovarao je na pitanja novinara.

Predsjednik Milanović u ponedjeljak je posjetio Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Održao je sastanak sa stručnim timom, a nakon toga se obratio medijima.

Za sastanak kaže da je bilo govora o mentalnom zdravlju djece nakon potresa i godine i pol koronakrize.

"To sigurno ostavlja traga na mentalno zdravlje svih, posebno djece, i to je tema za razgovor. Saznao sam da je pandemija mentalnih poremećaja u cijelom svijetu. Kriteriji su drugačiji nego prije 30 godina", rekao je Milanović.

"Nekad si hodao svijetom uzdignute glave i nisi ni znao da krvariš, danas su ljudi osjetljiviji, djeca su osjetljivija. Onda je puno toga prolazilo ispod radara jer djeca nisu smjela pisnuti", dodao je.

Zaposleni izloženi pritiscima i prijetnjama

"Gospođe koje ovdje rade izložene su pritiscima i kojekakvim prijetnjama roditelja koji u svoj život i pomutnju uvlače i svoju djecu", rekao je Milanović.

O poplavi odlikaša nakon godine online nastave kaže kako je to daleko od njegove kompetencije.

"Znam neke ljude koji su danas realizirani ljudi, a nisu bili odlikaši. Završili su znanstvene pravce, ali nisu za Nobelovu nagradu. Imali su puno bolji odgoj", rekao je.

Iz perspektive roditelja navodi kako su njegovi sinovi - jedan punoljetan, a mlađi je "priča za sebe". "Pokušavamo živjeti normalno, a ne mogu živjeti normalno jer su sinovi bivšeg premijera i sadašnjeg predsjednika", objasnio je Milanović i dodao da država puno može pomoći novcem i razumijevanjem.

"Zagreb ima novca na bacanje"

"A novca u Zagrebu ima na bacanje", istaknuo je Milanović. O novoj vlasti u Zagrebu navodi kako joj neće biti lako.

Kaže kako su zagrebačke fasade odavno trebale biti riješene. "To je primjer nerada Vlade i grada. Nezamislivo je u drugim glavnim gradovima da pročelja nisu sređena", dodao je Milanović.

"Tomaševića će sigurno dočekati kosturi u ormaru. Ma, ispred ormara. Kandidirao se, pobijedio i to je njegova sudbina. Tomo Medved? On je trbuhozborac predsjednika Vlade", naveo je Milanović.

"To je moje opažanje i moj stav godinama. Nevjerojatno je koliko je ratnih zapovjednika koji to misle i kažu", dodao je.

"Sva sreća pa je u Kninu sadašnji župan pametna osoba i želim mu sve najbolje. On je jedan od razloga zbog kojeg ću otići u Knin, a ne drugi ljudi koji su prvi i zadnji put dočekali u životu priliku da budu netko i nešto pa će biti trbuhozborci", kazao je Milanović i rekao da je predložio odlazak u Knin.

Navodi da će ići u Knin

"Kada mi Plenković, gojenac onog sistema, privilegirano čedo, govori da će vratiti dignitet branitelja, to znači da ga nisu vratili u vrijeme niti jednog prije ministra ni premijera. Imamo predsjednika Vlade koji ima dovoljno manjka obraza da na godišnjici postrojavanja Zbora narodne garde podsjeća kako je Vlada vratila dignitet. To su bolne točke morala ovog društva, Plenković nikomu ništa nije vratio, samo je uzeo", rekao je Milanović.

"Ako Knin izgubi tri sata proslave u 365 dana, pa ne bude imao ništa drugo - ja se to ne usudim ni pomisliti, kamoli reći", kazao je i dodao kako neće reći vojnom vrhu da na dan obilježavanja obljetnice u Kninu budu u Topuskom.

Navodi da neće prijetiti vojnim mimohodom u Topuskom, "kao Kolinda Grabar-Kitarović prije pet godina". "Ako je Knin spao na to da nema ništa osim jednodnevne proslave, onda to treba reći Plenkoviću, a on će to riješiti", dodao je Milanović.

Vlada organizator proslave u Kninu

"Vlada je organizator državne proslave, ali to ne znači da je bilo tko obvezan tamo doći. Ovo što sam ja predložio - je li to bilo da se nekoga ponizi i nekome nešto uzme ili Plenkoviću pokaže kako je sa strane? Nije. Medved možda to i zna, Plenković ne zna", rekao je Milanović.

"Bio je u Kninu 2016., došao je prvi put tamo kad je instaliran za predsjednika HDZ-a. Ne znam kad je bio prvi put u Vukovaru, ja tamo nisam gradio političku karijeru, nego sam redovno odlazio. Došao je u Knin 2016. i skljokao se tamo", kazao je.

Na pitanje novinara je li u redu da mu se smije zbog toga kaže da jest.

"Predstavlja se kao sportaš, to je cijena koju plaćaš za javno djelovanje, moram mu se narugati. Došao je tamo kao licemjer i manipulator. Došao je u Knin po glasove, tamo se skljokao 2016. godine", dodao je Milanović.

"Čovjek bi rekao da ima anemiju, a nema"

"Moj pad nije bio pad, to je bio skok s Patrije. To treba objektivno razmotriti, skočio sam, nisam se dočekao, srolao sam se i ustao. Ovaj se skljokao, da se ne predstavlja kao sportaš, čovjek bi rekao da ima anemiju, a nema jer se lažno predstavlja. To su mu sredili preko veze", rekao je Milanović.

"Nađite mi nekoga iz tog vremena tko je zbog toga izbjegao biti ćato u vojsci. Nema ga. Izbjegao je vojsku preko veze, mogao je kao drugi kuhati viršle. Sa mnom su bili ljudi koji su šepali, imali naočale kao pepeljare. Tada si morao imati opaku vezu za to. Zato je to za ruganje", dodao je.

"Da mi je rekao 'ja sam bio štićenik tog sistema', bilo bi u redu. Zato je to za ismijavanje. Neki ljudi misle da je hrvatska povijest počela s njima. I počela je, s njegovim skljokavanjem. On nije bolestan, on je zdrav čovjek, predstavlja se kao triatlonac", dodao je Milanović.

"Sve ovisi o tome kako se predstavljaš. Ako se normalno ponašaš, sve OK. Ako se predstavljaš kao silnik, a običan si skorojević - tako ću te i tretirati i rugat ću ti se", rekao je Milanović.

O presudi Ratku Mladiću

Na upit novinara očekuje li potvrdu doživotnog zatvora Ratku Mladiću odgovorio je potvrdno.

"Što se tiče Mladića, on je jedan od kninskih pukovnika, tamo su se gradile karijere i bila je kasaba. Kasnije je počelo ubijati. To je jedan psihopat koji se ponio kao strina. Kad se predao, a odgovoran je za najteže slučajeve, nije se ponašao vojnički na sudu, za razliku od Gotovine i ostalih naših ljudi. Nije se ponašao ni kao Milošević, razmetljivo i arogantno, nego se ponašao kao baba", rekao je Milanović.

"Bitno je da je u zatvoru", zaključio je Milanović.