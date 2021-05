Hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović komentirao je nabavku borbenih aviona nakon svečane akademije u Hrvatskom narodnom kazalištu u povodu Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 30. obljetnice ustrojavanja Zbora narodne garde.

Milanović je kazao da je sklapanje ugovora s Francuzima o nabavci 12 borbenih aviona za 999 milijuna eura tek početak procesa i kako je odluka trebala biti donesena još prije tri mjeseca, ali iz političkih razloga nije i sad treba krenuti u realizaciju.

"Rekao sam da ću podržati što Vlada odluči jer sam znao kamo to vodi i podržavam, razumijem odluku. Govorili su da favoriziram Amerikance, a to nije istina. Oni su se poprilično džentlmenski ponijeli kad su vidjeli da nisu izabrani. Preživjet će oni to. S Amerikancima radimo puno, temeljito i sljedeće nabave će biti rezultat direktne pogodbe sa SAD-om. Ovo je rezultat, to jest, posljedica toga što su Amerikanci bili malo preskupi za nas. Nije ni ovo jeftino, ali sad tek počinje proces", rekao je predsjednik.

Odgovarajući na pitanje o geostrateškim i drugim posljedicama, rekao je: "Francuska je nakon dosta godina počela prodavati avione, sad su odlučili pristupiti aktivnije, prodali su nekim državama, sad će najvjerojatnije i nama. Nije se ništa bitno promijenilo. Kao što se nije ništa promijenilo s odlukom predsjednika Tuđmana prije 25 godina da kupimo Airbus jer ćemo kao brzo ući u Europsku uniju. Ja sam tada bio maloljetan na kraju sam govorio na ulasku Hrvatske u EU kao premijer. To je proces koji traje, da, tu će biti malo više suradnje s Francuzima, oni su članica NATO-a", rekao je Milanović i istaknuo: "Današnji datum je povijesni, pamtit će se i obilježavati, nadam se i za sto godina, a ovo je jedna od odluka".

Na pitanje o kakvoj direktnoj pogodbi s Amerikancima se radi Milanović je kazao kako se radi o oklopu za kopnenu vojsku koja je najvažnija grana naše vojske.

"To nije klasična javna nabava, ide se kroz donaciju, naravno, nikad to ne dođe besplatno", kazao je predsjednik i ponovio da su se Amerikanci u ovom slučaju korektno ponijeli i kazali da podržavaju "sve što doprinosi hrvatskoj borbenoj snazi i sposobnostima".