Predsjednik republike Zoran Milanović u petak će u Kninu položiti vijenac i zapaliti svijeću ispred Spomenika hrvatske pobjede “Oluja 95”.

Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u Kninu će položiti vijenac i zapaliti svijeću ispred Spomenika hrvatske pobjede, a nakon toga će sudjelovati na središnjoj svečanosti obilježavanja 15. obljetnice ustrojavanja Gardijske mehanizirane brigade HKoV-a.

Predviđeno je prigodno obraćanje predsjednika, te izjave za medije.

Podsjetimo, Milanović je u četvrtak na Plitvicama komentirao slanje hrvatskih vojnika u misiju u Mađarsku, te istaknuo kako još nije potpisao odluku. ''Ne želim da se RH pretjerano miješa, nekima se to ne sviđa, neki lupetaju da sam ruski čovjek, jučer sam bio američki, ne želim da se RH u to upliće više nego što po inerciji mora'', rekao je te dodao kako će ih ići najviše 70, kako je i dogovoreno. ''Neću skoro potpisati, a nije ni planirano da vojnici idu tamo, nego idu samo zapovjednici. To je finta'', kaže predsjednik.

''Istraga je bila gotova prije osam dana, ajde sad sazovite tiskovnu konferenciju da vidimo nastavak priče, nove epizode Dinastije, da vidimo je li to stvarno bio eksploziv ili je netko traumatizirao hrvatske ljude'', rekao je na pitanje o tijeku istrage o padu letjelice na Zagreb.