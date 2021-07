Predsjednik Zoran Milanović povodom Dana Hrvatske obrtničke komore održao je prigodan govor na akademiji. Nakon toga je dao izjavu za medije u kojoj je komentirao nedavna uhićenja u Zagrebu rekavši da je ''došla maca na vratanca''.

U Zagrebu je Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj akademiji u prigodi Dana Hrvatske obrtničke komore.

''Svi zagrebački kajkavci kaj nisu živjeli u stanovima nego u kućama, mislili smo da imaju više novca od nas. To su bili moji prijatelji i ja sam im bio zavidan. Da si me tad pitao želim li biti sudac ili automehaničar, ja bih rekao automehaničar. S takvim respektom, samopoštovanjem i pomalo zavišću u mojoj se mladosti gledalo na obrtnike'', rekao je u svom govoru Milanović.

''Došla maca na vratanca''

Nakon prigodnog govora predsjednik je dao izjavu za medije.

''Došla maca na vratanca. I Yutel je nastradao. To su sve ljudi koji su bili dio kruga pokojnog gradonačelnika Bandića, kojemu je HDZ, odnosno kojemu su Plenković i ekipa pružali pomoć. Trebate pitati njega je li mu sada neugodno'', odgovara na pitanje o uhićenjima u Zagrebu.

Na pitanje bi li Bandić bio uhićen da je živ, Milanović kaže: ''Bi li Bandić bio pozvan na polaganje vijenaca u Brezovici? Bi. Je li Tomašević bio pozvan? Nije.''

Kako treba raditi HRT?

Kada je riječ o tome kako bi trebala raditi javna televizija nakon što je u akciji USKOK-a i policije uhićen direktor Kazimir Bačić, Milanović kaže da bi ''trebalo ukinuti informativno-politički program''.

''Možda zadržati gospodarski, to možda, ali dnevnu, stranačku politiku, kao oblik servisa. Dakle, ti mi daješ kantu masti dnevno, ja sam na sasvim drugoj vrsti prehrane. Ima i neovisnih medija, ima i neovisnih medija koji su dobri, ima i neovisnih medija koji su loši, ima i neovisnih medija koji su običan fiškalski reket, ima svega. U tom smislu, potreba za javnim servisom, u smislu dnevne politike, u smislu Yutela, što je ova televizija, to nema potrebe. Ja i dalje nisam za ukidanje pretplate za HRT jer ima posla koji nitko drugi neće raditi nego oni'', smatra Milanović. Dodaje da se u radu HRT-a ''vidi politička pristranost''.

''Maknuti politiku iz butige''

''Maknite politiku iz butige'', poručuje. ''Non-stop se netko tko je povezan s HDZ-om i Plenkovićem hapsi. Kak' je to moguće? Nisam optužio da on to organizira, ali to je upravljački talent - imaš ga ili nemaš. Kako izabereš uvijek lopove?'' kaže Milanović i dodaje da se mogu očekivati nova uhićenja.

Komentirao je i novčanu kaznu poduzetniku Stipi Latkoviću, koji je bespravno gradio na hrvatskoj obali. Kaže da novac koji je Latković donirao za njegovu kampanju nije ukraden. ''Ako je kriv, odgovarat će'', kazao je.

Milanović u četvrtak sudjeluje i u Karlovcu na predstavljanju monografije Specijalne jedinice policije ''GROM'' Policijske uprave Karlovac u Domovinskom ratu 1991.-1995. u Gradskom kazalištu ''Zorin dom''.