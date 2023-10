VIDEO Zorana Milanovića novinari pitali planira li po novi mandat, pogledajte što im je odgovorio

U subotu na svečanoj sjednici grada Samobora, prekjučer u posjetu Albaniji gdje je postao i počasni čuvar dvora.

Od uručivanja odlikovanja braniteljima - do diplomatske berbe. Je li na predsjedničke obaveze Zoran Milanović spreman i drugi put - još uvijek ne želi otkriti.

"Na to neću odgovarati sigurno do parlamentarnih izbora ako budemo živi i zdravi, a nakon toga ću vidjeti - prema tome nemojte me to uopće pitati, gubite vrijeme", poručio je Milanović.

Ostaje još godinu dana, predsjednički izbori su krajem superizborne 2024. godine.

Kako je Peđa Grbin komentirao potencijalnu kandidaturu Milanovića te što je sve aktualni predsjednik poručio - pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Srne Bijuk.

