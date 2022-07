Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je požarom pogođeno područje u Zatonu kod Šibenika. Odgovarao je na pitanja novinara, a jedno od njih je bilo i uključivanje policije u istragu mijenjanja ocjene iz matematike njegovu sinu nakon maila koji je poslala Milanovićeva supruga Sanja Musić Milanović.

Predsjednik Milanović opet je komentirao slučaj mijenjanja ocjene njegova sina i odlazak njegove supruge Sanje Musić Milanović u školu.

"Nakon što je objavljen taj bijedni uradak i to, pazi, baš ta ponavljačica, tragična učenica Ana Hanžeković. Stari ju je spašavao na svakom kraju godine i onda bi obećao Šešelju, tadašnjem ravnatelju javne gimnazije, da će prebaciti u drugu školu ako je puste da prođe razred", navodi.

"I onda joj se maknu dvije jedinice, da ostane samo na dvije tako da može ići na produžnu nastavu jer ona je prebacivala normu", kazao je Milanović.

"Ona je nakon toga završila tu školu kao jedan od najlošijih učenica u novijoj povijesti te slavne škole, to je najstarija gimnazija u Zagrebu, čak je i Einsteinova žena išla u nju", rekao je i dodao da nakon toga oni objave taj tekst.

"Gospođi se ne smije znati ime"

"Citiraju nekakvu anonimnu profesoricu koja je u penziji. Štite identitet nekakve lažljivice, ali identitet djeteta, to nije bitno. Gospođi se ne smije znati ime, ali mi moramo vjerovati da ona postoji. Mi naravno znamo tko je ta protuha, ona je slala po 14 učenika u četvrtom razredu na popravni ispit", rekao je Milanović.

"Toliko o profesorima. Ona će komentirati kakvu je ocjenu imao moj stariji sin Jakov. Imao je četiri. Ali bio je jedini koji je imao četiri, svi ostali su imali tri ili jedinicu. Kakav je to profesor?", upitao je.

"Ja, da sam znao, učinio bih sve da taj mail ne ode. A što piše u njemu? Gdje je tu pritisak? Moja žena je napisala dopis u kojem je pokazala na brojne nepravilnosti", dodao je Milanović.

"Moja žena je napisala dopis u kojem je ukazala na brojne propuste, po njenom", navodi i dodaje da ne zna je li njegova supruga bila u školi u to vrijeme.

Inspekcija u školi

"Neka inspekcija objasni kako su nakon jednog članka ustali kao ukrajinski front. Nije prošlo 15 minuta, evo ti njih u Klasičnoj gimnaziji i kopaju po svemu. I što zaključuju? Da je bilo pritiska", dodao je.

"Ta će nastavnica matematike sad morati reći na policiji, ili neće reći, tko je na nju vršio pritisak ili neće reći. I kako se to vrši pritisak u sustavu elektroničkog ocjenjivanja? Ja to ne znam, meni to djeluje nevjerojatno. Skini mi se s kičme više", dodao je.

"A to je rezultat rada najlošije učenice u novijoj povijesti Klasične gimnazije čiji se otac poslovnom prijevarom dobalavio do vlasništva i sad to ona kao vodi i koristi kao poslovnu mašimu u dogovoru s Plenkovićem", rekao je Milanović.

O traženju pravne zaštite zbog otkrivanja identiteta njegova sina kaže: "Kojeg djeteta? Ima 17,5 godina, propustio je europsko prvenstvo u hrvanju u teškoj kategoriji radi ozljede koljena, sad ide na svjetsko prvenstvo. Kakvo je to dijete?".

"Ima 100 kila mišića i 1,95 metra. Po čemu je on dijete? Ne volim to cmizdrenje. Tehnički je maloljetan, ali fućka mi se za petice. Ali ta podlost i spremnost državne administracije da služi - to je fascinantno", zaključio je Milanović misleći na inspekciju.

"Koliko je ocjena podignuto? Vjerojatno stotinu, i ti se baviš time. Ja ne znam što to znači mojem sinu, meni ne znači ništa. Go to hell", rekao je Milanović.