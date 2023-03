Predsjednik Zoran Milanović izjavio je da premijer Plenković krši Ustav. Prozvao je glasnogovornika Vlade Gorana Milića i za njega rekao da je Yutel bata te da zapošljava svoje prijatelje u državnoj firmi. "To je kazneno djelo", poručio je.

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj prisezi 37. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Požegi. Nakon toga dao je izjavu za medije.

Komentirao je izjavu premijera Plenkovića koji mu je poručio da do kraja mandata Vlade sa njim ne želi surađivati. Milanović kaže da premijer krši Ustav.

"Kad mi netko kaže da prekida suradnju s Predsjednikom koji je izabran na demokratski način, to je kršenje Ustava, mene čudi da je taj netko još uvijek predsjednik Vlade i to netko u Saboru podržava. Nek se pogleda u zrcalo. Plenković krši Ustav. Premijer je rekao da će kršiti Ustav. Što ja tu mogu?", kazao je predsjednik.

Glasnogovornika Vlade Marka Milića nazvao je Yutel batom zbog afere u kojoj se našao Milić. Naime, Milić je slao kompromitirajuće poruke bivšem predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma, nakon čega je njegov prijatelj zaposlen. Milanović je Milića nazvao Yutel batom.

"Momčić koji sređuje poslove u državnoj firmi. To nije rekla kazala, imamo dokaze, nešto što se na sudovima tretira kao materijalni dokaz", kazao je Milanović. "Bandićevi suradnici su bili zbog manjih stvari u Remetincu. Što radi Milić na mjestu glasnogovornika Vlade? Došao je nakon pričesti po očinskoj liniji. Hoće li me netko demantirati?", kazao je.

"Ljudi to je kazneno djelo", poručio je predsjednik.

"Predstojnik ureda predsjednika vlade je tip koji je došao iz Pariza, počinio je kazneno djelo, i nikom ništa. Da bi dobio stan u centru Zagrebu. Ovo je gore nego u vrijeme Sanadera", kaže predsjednik.

"Isti je slučaj s Banožićem, imao je jasnu namjeru da se državu ošteti. I da se zaštiti najmoprimce. Epilog: država je izgubila ogroman novac. A ljudi idu u zatvor i za manje stvari".

Plenkovića je nazvao gojencem. "On meni kaže da sredim stvari u svojoj obitelji? On meni priča o obitelji?", rekao je predsjednik i pobrojao tko je sve i gdje zaposlen od Plenkovićeve obitelji.

"On se bavi stipendijama, a sve oko njega je puno korupcije. Je*.. ti... ", izjavio je i poručio Plenkoviću da je zaštitnik lopova, a da je društvo oko njega zastrašujuće.

"Gušite se u korupciji, ovo je gore od Sanadera, Plenković je zaštitnik lopova. Taj mali je i dalje glasnogovrnik Vlade? Plenković misli ići u Bruselles? Pa uhapsit će ga netko tamo", uvjeren je predsjednik.

"Frajer koji zapošljava rodbinu i ženinu rodbinu se bavi mojom obitelji", kazao je predsjednik.

Komentirao je predsjedničke izbore. "Ja ću osobno učiniti sve da više nikad nitko s te garniture sa Zrinjevca, da Hrvatska više ne bude taoc ljudi sa Zrinjevca. U Hrvatskoj je naprosto pravilo da moraš biti iz ekipe Mate Granića da moraš raditi tamo da budeš kandidat za predsjednika, premijera. Samo ne Zrinjevac, molim vas ko Boga", rekao je predsjednik.

"Ne nasjedajte priču sa Zrinjevcu. Predsjednik ne smije biti diplomat koji je ostao na Zrinjevcu nakon 2005. godine, jer je tada došao Ivo Sanader. Pristojan čovjek je tada bježao. Orstat i ja smo tada bježali", kazao je predsjednik.

Komentirao je događanja u Dinamu. "Pola grada je bilo blokirano, možda da idući put to bude u Buzinu. Ostavite me toga, u to se ne želim petljati", kazao je.

Ured predsjednika Republike objavio je u četvrtak pismo koje je predsjednik uputio premijeru 22. prosinca, opetovano predlažući sastanak radi rješavanja problema u području vanjske politike, obrane i nacionalne sigurnosti, na koje do danas nije odgovoreno.