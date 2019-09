Predsjednik Vlade Andrej Plenković u nedjelju je odbacio medijske primjedbe da se predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović u posljednje vrijeme rjeđe pojavljuje u javnosti, rekavši kako nema taj dojam, a hrvatska predsjednica danas je u Mariji Bistrici na zavjetnom hodočašću vjernika Zagreba u to svetište.

"Predsjednica je danas na blagdan Male Gospe u Mariji Bistrici; prema tome nemam ja neki dojam da ona nešto nedostaje. Dapače," odgovorio je premijer Plenković novinarima u Solinu. Na novinarsko mišljenje kako su ostali predsjednički kandidati aktivniji, Plenković je uzvratio riječima: "Dobro, to su izazivači, oni moraju još jako puno žganaca pojesti da bi postali predsjednici - a neće."

Komentirajući odnose unutar vladajuće koalicije premijer je rekao je da su stabilni. "Koalicija je stabilna, mi razgovaramo stalno; tu se od jučer od 16,30 do danas nije ništa puno promijenilo," kazao je premijer na i danas ponovljena pitanja o stabilnosti vladajuće koalicije.

Upitan za komentar prijedloga predsjedničkog kandidata Miroslava Škore da se zabrani Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS), kazao je: "To je lupetanje, žao mi je to reći ali to je takvo lupetanje, kako netko tako nešto izgovara."

Premijer Plenković najavio je da će predsjednica Europske komisije u utorak objaviti "raster ljudi s portfeljima". Dodao je kako nije točna niti jedna od novinarskih informacija po kojima bi Hrvatskoj mogao pripasti resor ribarstva ili proširenja EU.

Na upit je li razgovarao sa županom splitsko-dalmatinskim Blaženkom Bobanom o, kako je ustvrdio novinar, aferi s natječajem za ravnatelja Doma zdravlja županije, Plenković je odgovorio niječno dodavši kako je to "neka stara priča" i da "nije župan u takvoj situaciji uopće."

Premijer je u nedjelju nazočio misi na blagdan Male Gospe u Solinu, pohvalio je propovijed nadbiskupa splitsko-makarskog Marina Barišića, koji je naglasio važnost pitanja identiteta naroda u obrazovnom sustavu.

"Drago mi je da je splitsko-makarski nadbiskup Barišić u svojoj propovijedi govorio o važnosti obrazovanja uoči početka školske godine za naše mlade, ali isto tako i za naše učitelje i profesore.

Mislim da je istaknuo važna i vrijedna identitetska pitanja koja trebaju biti i jesu dio našeg kurikuluma i u ovoj reformi s kojom krećemo od sutra, a isto tako i važnost svih onih ključnih aspekata hrvatskih - i tradicije i jezika i povijesti i kulture i vjere.

Upravo u takvoj sinergiji mislim da gradimo nove generacije naših mladih za budućnost za buduća radna mjesta koja će se brže nego što imamo dojam mijenjati u ovako dinamičkom svijetu četvrte industrijske revolucije," rekao je premijer Plenković.

Barišić je u propovijedi, između ostalog, kritizirao "veze i kuverte" a potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević komentirajući taj dio propovijedi rekao je novinarima kako uvijek " treba biti častan, sigurno da to (veze i kuverte) nije dobro."