Snimka do koje je došla ekipa emisije Provjereno doista je skandalozna. Dokaz je javne tajne da se uvijek biraju podobni, a ne sposobni. Naime, prošle je godine raspisan natječaj za ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Snimka je nastala nakon što je natječaj poništen. Na njoj predsjednik Upravnog vijeća otkriva da je župan Blaženko Boban vršio pritisak da se ponovno izabere dotadašnjeg ravnatelja Dragomira Petrica. Snimka je prijavljena DORH-u, a Provjereno je s njom suočilo sve aktere.

Ova skandalozna snimka pokazuje da je istina ono o čemu ljudi često pričaju. Svaku fotelju mora amenovati politika. U ovom slučaju, mora odrediti tko će biti šef Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Ivan Nasić: Dakle, razgovor sa županom je bio mučan, dug i mučan. ...

Marija Divić: Čekaj, ti si meni rekao da vas trojica niste za njega... da on neće dobit vaš glas. A kako vas onda može silovat.

Ivan Nasić: A kako nas može silovat? Šta je tebi?

Marija Divić: Ne mogu ja to shvatit.

Ivan Nasić: Ti ne možeš shvatit, ti nisi tamo svoj strijelac, nisi samostalan, župan te je postavio.

Marija Divić: Dobro.

Ivan Nasić: Dio si strukture. To sam ti ja stalno govorio. Nisam ja tamo da provodim svoju politiku, nego sam dio strukture. Struktura može bit u pravu i ne bit u pravu.

Prijavilo se četvero kandidata

Prvi je natječaj poništen, ali to nije spriječilo da kadrovske želje župana Blaženka Bobana pronađu svoj put. Ginekologinja Marija Divić bila je jedna od kandidatkinja na natječaju i jedna od sudionica sastanka na kojem je nastala ta snimka nakon što je natječaj poništen.

''Ova snimka dokazuje što smo mi u kuloarima doznavali i pričali, a to je da je obećan treći mandat ravnatelju Petricu'', govori Divić.

Cijela priča počinje u travnju prošle godine. Raspisan je natječaj za ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Prijavilo se četvero kandidata – aktualni ravnatelj Dragomir Petric, ginekologinja Marija Divić, magistar farmacije Paulo Peronja i Natalija Bralić, bivša voditeljica dalmatinskog ureda HZZO-a. Svaki kandidat sastavio je svoj program na temelju kojeg se odlučuje o najboljem. Barem bi tako trebalo biti. No snimka dokazuje suprotno.

''Zašto nije išlo sve na HDZ?''

Ivan Nasić: Ante (Sanader) je u početku poručivao, odnosno poručio i meni da treba bit Petric, da treba ubrzat proceduru.

Marija Divić: Kakvu proceduru?

Ivan Nasić: Odmah na početku. Mi smo se viđali, a nikad mi ništa nije rekao direkt.

Marija Divić: Tko ti je rekao onda?

Ivan Nasić: Poštar.

Marija Divić: Tko je njegov poštar?

Treća osoba: Bit će onaj što ga je Kerum probio nogom u guzicu.

Ivan Nasić: Ma Luka (Brčić) je njegov poštar.

Marija Divić: I on je po njemu rekao da mora bit Petric?

Ivan Nasić: Mora!

Marija Divić: A zašto nije išlo sve na HDZ?

Ivan Nasić: Nije išlo na HDZ jer vjerojatno ne bi mogao proć. Ali čudno je da on... Znaš kako on u tim situacijama radi telefonsku sjednicu Predsjedništva. A sada nije niti to obavio.

Marija Divić: Zato što ne bi prošao.

Treća osoba: Zato što je dao ovome nalog: 'Odradi to i ne zanima me kako ćeš to odradit.

O svemu je upozorio premijera

U Upravnom vijeću koje bira ravnatelja sjedi pet članova. Dva su predstavnika struke i radnika, a tri su predstavnici županije: Ivan Nasić, koji je na čelu, te Damir Mendeš i Ante Vučemilović. Njih trojica članovi su HDZ-a i sva su trojica bila protiv glasanja za aktualnog ravnatelja.

Smatrali su da Petric nije više najbolji kandidat. Zato Nasić, kaže, o svemu što se događa upozorava i premijera. ''Zamjerio je (Boban) najprije meni što sam počeo razgovor s tim da sam ja premijera radi toga zvao. Ja da jesam. Ja kažem: 'U nas premijer određuje tko će bit portir, a sad zašto se ne bi premijer upleo u tu stvar''', rekao je na snimci Nasić.

Da je Nasić upozorio premijera, potvrdio je za Provjereno i jedan član HDZ-a koji je želio ostati anoniman. ''On je njega upoznao sa situacijom da gospodin Petric ne može biti ravnatelj jer ima repova, ima kaznenih prijava. Njegov rad jednostavno nije dobar, urušava zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Premijer je to saslušao i dao nalog da se izabere najbolji kandidat'', otkrio je anonimni izvor iz HDZ-a.

Župan ne zna da je premijer obaviješten?

Sa sadržajem snimke Provjereno je suočilo i prozvanog župana Blaženka Bobana. ''Ne znam ja koga je on obavijestio ili s kim je on razgovarao. Mene predsjednik Vlade premijer nije zvao po tom pitanju'', kazao je Boban. Na snimci doktor Nasić tvrdi drukčije.

Ivan Nasić: Ja kažem (Blaženku Bobanu): 'Ja znam da te je zvao premijer. Znam da te je zvao ministar. Znam da te je zvao pomoćnik ministra'. Ako to ništa ne igra ulogu, ja ne znam...

Marija Divić: A što je on rekao, zašto je odbio svih njih?

Ivan Nasić: Nije on odbio. Ovako je rekao: 'Uzimajući u obzir da se uplela i visoka politika, uzimajući u obzir vaše stavove, uzimajući u obzir moj stav'. On je na kraju predložio, a ja mu kažem, nudim kompromisno rješenje, da se poništi natječaj.

Treća osoba: Tko je to rekao?

Ivan Nasić: Boban. To je Boban rekao.

Marija Divić (Foto: Provjereno)

Na to svi napokon pristaju i natječaj se poništava.



Ivan Nasić: Pružili smo ruke nas četvero i svi su pristali na to da se natječaj poništi. I mi smo otišli kao takvi ća.

Marija Divić: A to nisam čula od Mendeša.

Ivan Nasić: Mendeš je njemu rekao: 'Nisi župan zato što si Blaženko Boban, nego zato što si HDZ. Ja ne mogu se vratit u Makarsku i reći da ću glasat za Petrica'. Mi smo svi rekli. I onda je on rekao: 'OK, vi ste protiv, shvaćate svoju poziciju, vi ste u ime mene tamo, ja nudim da poništimo natječaj'. I onda smo se digli, dali ruke, je l' to stoji - stoji.

Nasić ipak - suzdržan

Dva doktora na dan odluke glasuje protiv Petrica, a jedan od njih je oftalmolog Damir Mendeš. ''Bio sam za drugog kandidata. I istina, nisam bio jedini. Ali, nažalost, nismo imali u Upravnom vijeću većinu'', rekao je telefonom Mendeš za Provjereno. Dvoje predstavnika zaposlenika je glasalo za i tada dolazi do najvećeg obrata – Ivan Nasić presuđuje. On ostaje suzdržan.

Marija Divić: I zato si ti ispao polupi**a, a ne pi**a.

Ivan Nasić: Nisam ja ispao pi**a, ja sam se držao dogovora.

Marija Divić: Rekla sam polupi**a.

Sva tri liječnika smijenjena

''Doktor Ivan Nasić pokrenuo je cijelu akciju da se nađe dostojan protukandidat Dragomiru Petricu jer on urušava zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i našao se. To je bio doktor Pavao Peronja. Oni su njega izigrali, pogotovo Ivan Nasić ga je izigrao jer nije digao ruku, nego je ostao suzdržan'', rekao je ekipi Provjerenog tajni izvor iz HDZ-a.

Ubrzo nakon što je poništen natječaj, župan je smijenio sva tri liječnika predstavnika županije u Upravnom vijeću Doma zdravlja. ''Igrao je od početka. Znači, vi nećete glasati za Petrica. Dobro, poništit ćete javni natječaj.

Članovi Upravnog vijeća bili su upozoravani da će ih župan smijeniti. Oni su bili naivni i nisu u to vjerovali. Nije prošlo mjesec-dva dana, poništio se natječaj, a on je njih u međuvremenu smijenio. Izabrao je novo Upravno vijeće koje je njemu dalo podršku'', govori HDZ-ov izvor.

Nasić negira političke pritiske

Ekipa Provjerenog kontaktirala je s doktorom Nasićem. Unatoč snimkama, negira političke pritiske. ''Ja sam rekao da je lobiranje normalno. Nisam ja rekao da je ikada ikakav pritisak vršen'', kaže Nasić.

Petric je nakon poništenog natječaja ostao vršitelj dužnosti još godinu dana, a onda se natječaj ponovio u travnju ove godine. Petric odustaje, ali zato u utrku ide njegov pomoćnik Marko Rađa, a ponovno se na natječaj javlja i Marija Divić. ''Ja se cijelo vrijeme javljam na natječaj za ravnatelja u ova dva puta da bih dokazala koliko njima nije bitan program, koliko oni dogovaraju tko će im biti ravnatelj'', kaže Divić. Novi ravnatelj postao je Marko Rađa.

Pritisak privatnika

''Snimka je nastala nakon njihove odluke da ponište natječaj, ali je snimka aktivirana nakon godinu dana, kad su vjerojatno ljudi koji su snimali vidjeli da oni i dalje dogovaraju, da bivši zamjenik ravnatelja postaje ravnatelj, a ravnatelj postaje novi zamjenik ili njegov pomoćnik'', rekla je Divić.

Ekipa Provjerenog nazvala je doktora Petrica, no nije htio pred kamere. Rekao je, među ostalim, da je ovo pritisak privatnika koji su u sporu s Domom zdravlja, a jedna od njih je upravo Marija Divić.

Za vrijeme svojega mandata, poručio je, ostao je potpuno čist i radio dobro. ''Iza mene stoje rezultati, a hvala Bogu nikome ništa nisam uzeo da bi me mogao opravdano procesuirati'', poručio je Petric.

Slučaj prijavljen DORH-u

Udruga ugovornih ordinacija inzistira da politički odgovaraju župan Blaženko Boban i Ante Sanader, sada politički tajnik HDZ-a. Slučaj su prijavili DORH-u. Nadležne institucije trebale bi analizirati snimku koja je nastala na nezakonit način, ali čiji je sadržaj od itekakvog interesa javnosti.

Na upit Provjerenog o tome što je s prijavom, iz USKOK-a su odgovorili da će o daljnjem postupanju odlučiti kada se dovrše izvidi.

Braneći se, župan sa smješkom koji skriva nelagodu, govori kako nije zagovarao Petrica te u istoj rečenici priznaje kako se zalagao za poništenje natječaja. Do kada će svima nama to biti normalno?!

