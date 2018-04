Predsjednik suda Europske unije sa sjedištem u Luksemburgu Koen Lenaerts izrazio je sumnju u pravni put koji je izabrala Slovenija, nakon što je u pismu Europskoj komisiji najavila tužbu protiv Hrvatske vezano uz arbitražu, te rekao kako bi bilo najbolje da obje zemlje sporazumno slučaj iznesu pred sud EU-a.

U razgovoru koji je u petak prenijela slovenska agencija STA, Lenaerts je kazao da mu je vrlo dobro poznat kontekst slučaja oko kojega se spore Slovenija i Hrvatska, te da je potkraj prošle godine posjetio vrhovne sudove obiju država "u sklopu neformalnog oblika dijaloga".

Lenaerts je rekao da bi bilo primjerenije da se taj prijepor riješi na drugi način, tako da obje države sporazumno pred sud EU-a iznesu taj slučaj.

Kako je pojasnio, radi se o postupku prema članku 273 Ugovora o funkcioniranju EU-a.

"Taj članak nudi mogućnost da članice pred sud EU-a iznesu međusobne sporove o predmetu koji se u strogom smislu ne tiče europskog prava, ali je za članice i za EU važan u širem kontekstu", rekao je Lenaerts, a prenosi STA.

Lenaerts je kao "sjajan primjer" za takav slučaj naveo prošle godine riješen spor između Austrije i Njemačke, u kojemu je Austrija Njemačkoj zamjerala da u praksi postupa protivno njihovu sporazumu o oporezivanju prihoda od kamata na dohodak ostvaren u Njemačkoj.

Ako se neki spor među članicama ne tiče konkretno prava Europske unije, onda se sud EU-a o njemu ne može očitovati, osim ako se same članice u tom sporu ne dogovore da mu problem zajedno iznesu u okviru postupka iz 273. članka Ugovora o funkcioniranju EU-a, naveo je Lenaerts.

Kako prenosi STA, u slovenskom ministarstvu vanjskih poslova u vezi s Lenaertsovom interpretacijom problema kažu da ga ne mogu komentirati.

"No, Slovenija je uvjerena da zbog hrvatskog odbijanja primjene arbitražne presude dolazi do slučajeva konkretnih povreda europskog prava", kažu u ministarstvu koje vodi Karl Erjavec.

Na izjavu predsjednika suda EU-a reagirao je i slovenski premijer Miro Cerar, ponovivši službena stajališta svoje vlade, prema kojima Hrvatska krši europsko i međunarodno pravo jer odbija implementirati presudu međunarodnog suda.

"No, ako se Hrvatska odluči da će sudjelovati u postupku implementacije arbitražne presude ili ako zajedno s nama nađe način da do toga dođemo, u tom ćemo se slučaju naravno i na našoj strani potruditi da dođe do rješenja jer je to naš zajednički interes. No, ako Hrvatska i dalje bude odbijala implementaciju, odlučni smo podnijeti i tužbu, bude li potrebno", kazao je Cerar. (Hina)