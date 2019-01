Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, kaže se himna ne treba puštati svugdje, ali da se na nju svakako treba ustati, što on redovno radi. Pa ipak ga se, kaže, gleda kao četnika i neprijatelja zemlje.

Pupovac je rekao kako su se godinama stvarale pretpostavke za punu reintegraciju Podunavlja, no da se sve to počelo narušavati unutrag pet godina. "Od antićiriličnog prosvjeda do ovog zadnjeg tobože prosvjeda zbog neprocesuiranja zločina.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koristi ovo da bi se obračunao s onima s kojima se ne slaže politički, a to je moja stranka, i izlaže djecu golemom riziku i sukobima djece različitih nacionalnosti", smatra Pupovac.

Komentirao je i neustajanje na himnu, rekavši da se himna ne treba puštati svugdje, no da se na himnu svakako treba ustajati. "Stvaramo li pretpostavke da se poštuje himna, da li oni koji kradu, manipuliraju, koncentriraju političku moć na temelju među nacionalne mržnje, jesu li oni ti koji nas trebaju pozivati na poštivanje himne?

Ja se dižem na himnu jednom tjedno za sve koji su me birali, je li mi bolje u Hrvatskoj? Jesam li priznat kao patriot? Nisam. Gleda me se kao četnika, neprijatelja zemlje, nerijetko kao ubojicu slika. Što da na to kažem? Tko je taj koji me može podsjećati na patriotizam pored takvih apatriota, takozvanih domoljuba, koji su sve drugo nego poštivaoci himne i Ustava. Ti da nekoga pozivaju, pogotovo djecu, kada trebaju da ustaju“, rekao je Pupovac gostujući u emisiji Točka na tjedan N1 Televizije.

Vidno uzrujanog Pupovca novinarka je upitala je li u redu, na što je Pupovac odgovorio da je u redu, ali da oko njega nije u redu. "Ono što činim je pravedan gnjev. Ne dižem se samo ja, diže se moja kolegica Dragana Jeckov kojoj je otac ubijen, a nikoga ne proganja i ne hoda okolo i proziva tko je ubio moga oca i zašto nije kažnjen", poručio je Pupovac.

Iako je policija utvrdila da je sukob kod autobusnog kolodvora bio sukob dviju navijačkih skupina, Pupovac napominje kako su roditelji napadnutog dječaka demantirali da je on pripadnik bilo koje najvijačke skupine.

"Dogodilo se da su petorica, od toga četvorica s fantomkama, napala dvojicu. Jedan je dobio udarac, pao na pod, pukla mu je arkada i bio je u opasnosti od ozbiljnijih ozljeda. Prebacivati krivnju na SDSS, kao što je to napravio gradonačelnik Penava, koji ne poštuje zakone i međunarodne konvencije o pravima djece, to prebacivati SDSS-u je tipičan način ljudi loših namjera, loših ciljeva i loše savjesti, kao što je očito slučaj kod gospodina Penave", ističe.

Pupovac ne misli od premijera Plenkovića tražiti da sankcionira vukovarskog gradonačelnika i napominje kako su stvari jasne i da su povrijeđeni zakoni i međunarodne konvencije, piše N1.