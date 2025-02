S predsjednikom SDP-a Sinišom Hajdašem Dončićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan. Šef oporbe rekao je što očekuje od govora predsjednika Zorana Milanovića.

"Očekujem čuti smjer kako predsjednik misli unutar svojih ustavnih ovlasti i zadaća kao kreator sigurnosne i vanjske politike. Očekujem u principu da nastavi braniti hrvatske interese, osobito u ovim turbulentnim vremenima. Definitivno kada se svjetski poredak promijenio, dakle, on se ne mijenja, on se promijenio. Zapravo ovdje mi kao brojčano mala nacija moramo biti dosta pametni. Mislim da će on na takav način voditi politiku, da mu u tome pomogne", rekao je Hajdaš Dončić.

Komentirao je i nedolazak vladajuće većine, uključujući premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

"Trenutačno, dok Plenković upravlja Hrvatskom, on mora pronaći zajednički jezik u tri ili četiri ključne teme. On mora prihvatiti ruku Milanovića, koliko god mu bilo teško. Ako se ozbiljno želiš baviti politikom, moraš biti ozbiljan i moraš svoj ego, što je najteže Plenkoviću, staviti u drugi plan. Plenković trenutačno pada", kazao je šef SDP-a i potom rekao što misli o izjavi premijera da je ruka pomirenja predsjednika Milanovića s figom u džepu.

"Ne, ne zato što je Milanoviću ovo posljednji mandat. Mora se isto znati da je on dobio podršku gotovo 75 % građana Hrvatske. Volim se našaliti, isto kao što i plemstvo obvezuje, tako i velik broj građana koji su za njega glasali njega obvezuje. Da bude predsjednik svih građana RH i da brani ustavne temelje naše Republike", rekao je.

Odgovorio je može li ponovno predsjednik Milanović učiniti ono što je napravio u ožujku kad se kandidirao na parlamentarnim izborima, i to kao SDP-ov premijerski kandidat.

"Ne, moj odgovor je kratak. Ne, točka, da se malo našalim", zaključio je šef oporbe.

