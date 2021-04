Cjepivo više nije problem, slavodobitno je rekao danas premijer Andrej Plenković. Nije mu problem ni što oporba ima problem s problemima u zdravstvu. Problema nema, afera nema, kaže premijer Plenković. Pa ostaje pitanje tko je odgovoran za rastrošnost u zdravstvu, gomilanje dugova, nekoliko nepovezanih platformi za cijepljenje itd.

Opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša, premijeru Plenkoviću je mačji kašalj. Kaže, obranit će ga u Saboru, jer su mu koalicijski partneri lojalni. Premijeru je svejedno kada će do rasprave doći.

Gost u Dnevniku Nove TV bio je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a, stranke koja je u Saboru i potegnula pitanje odlaska ministra zdravstva Vilija Beroša. S njim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

"Zanimljivo je kako ministar Beroš kaže da ne voli ostaviti nedovršen posao, a ja bih ga zamolio da je javi na Općinski sud u Zagrebu i dovrši sva ona vještačenja koja je preuzeo, a koja nije riješio do kraja. Čitav niz sudskih postupaka stoji i ljudi ne mogu do svoje odštete", rekao je Grbin.

"Novac curi u zdravstvu"

"Vidjeli smo gdje novac curi u zdravstvu. Dio novca curi kroz potpuno netransparentne javne natječaje. Dio novca curi i zato što su naše bolnice potpuno neorganizirane i dolazi do paradoksa", kazao je Grbin.

"2015. za vrijeme SDP-ove vlade, kada je financijski plan HZZO-a iznosio 22 milijarde kuna, dug se vraćao. 2021., kada financijski plan iznosi više od 27 milijardi kuna, taj dug dolazi do 6,5 milijardi kuna i bolnicama se obustavlja isporuka lijekova. Zašto? Zato što su limiti za bolnice fiksirani, zato što se ne vodi računa o tome da su porasli određeni troškovi, ne vodi se kontrola na koji način se koriste sredstva", objasnio je Grbin.

Kako biti štedljiv i građanima pružiti uslugu?

Na pitanje kako biti štedljiv, a građanima pružiti uslugu, Grbin odgovara: "Vrlo jednostavno, kroz kontrolu javnih nabava što smo vidjeli da ne funkcionira nego se kroz namještene javne nabave još i krade od strane koronaparazita koji koriste ovu situaciju".

"Ako ste vi danas cvjećar, ne možete preko noći postati IT stručnjak. To naprosto ne ide, ne možete to postati ako nemate obučene ljude, a mi imamo firmu bez zaposlenih koja dobije posao vrijedan milijun i pol kuna. Potpuno je jasno što se tu događa", istaknuo je Grbin.

Za platformu "cijepise" angažirao bi ljude koji znaju svoj posao

Kaže da bi za takve poslove, poput platforme "cijepise" angažirao ljude koji znaju svoj posao.

"Mi imamo državnu firmu APIS IT. Zašto oni nisu uključeni u taj posao? Angažirali bi ljude koji znaju svoj posao, koji nisu imali problema s čitavim nizom hrvatskih bolnica, koji su u njima postali nepoželjni, a upravo je takvoj firmi ministar dao da riješi platformu 'cijepise'", rekao je Grbin.

"Čitav niz stvari koje se mogu riješiti u sustavu zdravstvenog osiguranja", dodao je Grbin.

O gužvama na Velesajmu

Za problem gužvi na Velesajmu kaže da je, primjerice, u Umagu, gdje je SDP-ov gradonačelnik organizirao kako to treba izgledati, pročelnik izašao i prozivao ljude.

"Nije stvar u količini ljudi, nego u organizaciji", rekao je Grbin.

"Ako možete organizirati čitave nizove sustava u zemljama diljem svijeta, onda se to može i u Hrvatskoj", rekao je Grbin.

"Koji je problem bio jučer? Ljudi nisu bili uneseni u sustav. Koji je problem bio u ponedjeljak? Ljudima je rečeno da dođu u 10 sati, a cijepljenje je počelo u 14 sati", naveo je Grbin.

"To je stvar organizacije, a organizacija u sustavu zdravstva ne funkcionira, zato gospodin Beroš mora otići", kazao je Grbin.

Lokalni izbori pred vratima

Pred vratima su lokalni izbori. Za ostavku ako SDP podbaci kaže da je na čelu stranke i snosi odgovornost za njezine neuspjehe.

"SDP će na ovim lokalnim izborima proći dobro. Dobro je zadržati ono što imamo i napredovati u određenim sredinama", rekao je Grbin.

Navodi da ga rejting stranke ipak brine.

"Brine me i nisam sretan, rejting je nešto na čemu treba raditi. Ovo je maraton. Naravno da sam mogao učiniti više i ja o tome razmišljam svaki dan, procjenjujem svoje poteze...", kazao je.

"Mislim da sam pogriješio što nisam u nekim trenucima bio odlučan i što neke poteze nisam povukao prije", rekao je Grbin i naveo da voli učiti na tuđim greškama, no da uči i na vlastitim.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



