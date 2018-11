"Vladina porezna reforma je nepravedna, prodavanje magle koje neće osigurati veće plaće građanima i SDP je neće podržati", izjavio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić na press konferenciji.

U Saboru će sutra biti riječi o poreznoj reformi, a Bernardić kaže kako će porezna reforma pogodavati najbogatijima i da će samo oni dobiti veće plaće. "Plaće će rasti najbogatijima, poput Plenkovića, a porezna reforma pogodovat će trgovačkim lancima. To što će se sniziti PDV za neke prehrambene proizvode, samo će dodatno pogodovati uvoznom lobiju, posebno kada je riječ o voću, povrću i mesu. Pozivamo Vladu da uvaži zahtjeve Sindikata i opozicije, da odustane od smanjenja opće stope PDV-a i da te dvije milijarde kuna usmjeri u povećanje plaća svim građanima", rekao je Bernardić.

Čelnik SDP-a rekao je kako njegova stranka predlaže da se osobni odbitak poveća sa 3.800 na 5.000 kuna kako bi se za 600 tisuća radnika povećala plaća za 300-500 kuna ili 4.000 – 6.000 kuna godišnje. "Hrvatska ostaje bez liječnika, bez medicinskih sestara i jedina prava nada za Hrvatsku je povećanje plaća. Pozivamo Vladu da prevlada razum".

Bernardić je rekao kako Predsjedništvo stranke planira sazvati do 01.012., a komentirao je činjenicu da osim Marakeškog sporazuma postoji i dokument Globalni kompakt za izbjeglice o čemu Vlada do sada nije obavještavala javnost. Napomenuo je da je Hrvatska postala korzo za izbjeglice, ali da one nisu opasne za Hrvatsku.

"Marakeški sporazum nije obvezujući i riječ je više o političkoj podršci. SDP-ova Vlada je primjer kako se s izbjeglicama može postupati humano".

Što se tiče tužbe Branimira Glavaša, Bernardić je rekao da će se o tome očitovati njegovi odvjetnici. Naime, Glavaš je tužio Bernardića za 150 tisuća kuna jer ga je ovaj nazvao ratnim zločincem, iako Glavaš nema pravomoćnu optužnicu.

Najbolje razotkrivanje Povjerenstva za sukob interesa bit će slučaj Plenković i Marić u aferi Hotmail i Borg

Bernardić je komentirao i najavu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da će odlučivati je li bilo u redu da HDZ-ovo izaslanstvo na čelo s Andrejem Plenkovićem na stranački skup u Finsku putuje Vladinim zrakoplovom, te izjavu političkog tajnika HDZ-a i ministra uprave Lovre Kuščevića kojom preispituje tu najavu Povjerenstva i samu predsjednicu Natašu Novaković.

"Vrlo brzo ćemo vidjeti radi li se o novim igricama i igrama kod vladajućih“, rekao je i dodao kako je Natašu Novaković izabrao upravo HDZ u političkoj trgovini s HNS-om.

"Kada je ona izabrana, Plenkovićevom voljom i odlukom s mjesta šefice Povjerenstva uklonjena je Dalija Orešković. Možda će najbolje razotkrivanje rada Povjerenstva biti njihovo odlučivanje u slučaju Plenković i Marić u aferi Hotmail i Borg“, poručio je Bernardić. (MT/Hina)