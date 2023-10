Milanović uručio odlikovanja hrvatskim braniteljima: "Svijest o tome što ste učinili za Hrvatsku sve je čvršća u narodu"

Predsjednik Republike Zoran Milanović na svečanosti je uručio odlikovanja hrvatskim braniteljima.

"Briga i svijest u Hrvatskoj da je ono što ste učinili veliko i neponovljeno, ne da ne prestaje, nego je, po mom dubokom osjećaju i opažanju, sve dublja i sve čvršća u našem narodu. Neki nesporazumi, dileme i dvojbe koje smo imali sami o sebi, vrlo često bez razloga i pod vanjskim pritiskom, u međuvremenu su sjele na mjesto. I mislim da sada svi zajedno znamo što je bilo dobro – to je skoro sve, što nije bilo dobro - to je ponešto, što je bilo loše - ima i toga, ali to je bilo malo i za to je plaćena visoka cijena", poručio je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović.

"Još malo i proći će trideset godina od završnih vojnih operacija za oslobođenje Hrvatske. Obranjena je 1991. i 1992., oslobođena je konačno u 1995. godini", rekao je predsjednik Milanović dodavši kako se danas, nakon trideset godina, možemo osvrnuti i neke stvari analizirati i zaključiti.

Napredovali smo kao država i društvo

"Kao država i društvo u mnogo čemu smo napredovali, u nekim stvarima smo i nazadovali, ali taj put koji ste prošli vi i koji je prokrčen zahvaljujući vama, bio je jedinstven", istaknuo je.

Predsjednik Milanović podsjetio je da su uvjeti u kojima je Hrvatska prvo obranjena, a onda i oslobođena, bili teški i bez presedana.

"Priznati, a opet nepriznati. Pomagani, a opet ostavljeni na cjedilu. Hrabreni, pa onda opet pod stalnim prijetnjama sankcija i međunarodnih mjera. To je trebalo preživjeti", kazao je Predsjednik istaknuvši kako kroz takve patnje, izazove i kušnje - do ukrajinskog rata - nije prošao niti jedan europski narod.

"To je nešto na što treba biti ne samo ponosan nego i svjestan izuzetnosti i iznimnosti tih okolnosti i uspjeha kojeg je ta pobjeda na kraju predstavljala", zaključio je predsjednik Milanović čestitavši hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na zasluženim priznanjima hrvatske države koja im je uručio.

Specijalna postrojba Glavnog stožera HV-a bojna "Matija Vlačić" odlikovana je Redom Nikole Šubića Zrinskog za junaštvo i junački čin u Domovinskom ratu, a odlikovanje i plamenac preuzeli su ratni zapovjednik bojne Ante Maksan i pripadnik bojne Željko Ravlić.

Redom bana Jelačića, za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske te za osobite vojne zasluge u njihovom ustrojavanju, posmrtno su odlikovani Zoran Šipoš i Zvonko Čukelj, a Redom hrvatskog križa, za teško ranjavanje u Domovinskom ratu, odlikovani su Zoran Šorli, Ivan Jazvić i Bernardin Jelinić.

Redom hrvatskog trolista, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, posmrtno su odlikovani Violeta Antolić, Anto Jakovljević, Đuro Sabadoš,Dragutin Bedžula i Damir Pavičić te Dubravko Ivanković, Ljubomir Đukić, Dražen Vrtarić, Josip Osrečki, Jozo Čavar, g. Stjepan Sarić, Verica Marunček, Zlatko Zupković, Zoran Marunček, Stanko Pločkinić, Anđelko Kralj, Antun Slivka i Jure Bušljeta.

Za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske Redom hrvatskog pletera posmrtno su odlikovani Josip Ćaleta, Mirko Brođanac, Antun Braovac i Davor Kovačić te Berislav Medić, Damir Stojanović, Danijel Šikić, Drago Bubnjić, Ivan Ivanišević, Jelena Vučetić, Josip Kolarić, Marinko Mamić, Marko Dragičević, Siniša Podhraški, Violeta Grdić, Zvonimir Brčić, Ivica Grgić, Snježana Patko, Tomica Svalina, Mario Dadić, Boško Perić, Dragutin Perša, Predrag Petrić, Pavao Stipanović, Kazimir Stjepanović, Zlatko Stojić, Miroslav Vrčković, Bariša Marević i Branko Bartolec.

Spomenicom domovinskog rata za sudjelovanje u Domovinskom ratu, odlikovani su Danijel Šikić, Anđelko Musić, Blaž Naletilić i Nenad Šipoš.

U ime odlikovanih na dodijeljenim odlikovanjima zahvalio je ratni zapovjednik bojne "Matija Vlačić" Ante Maksan koji je rekao da je i pripadnicima bojne "Matija Vlačić" i svim odlikovanim hrvatskim braniteljima ponos i čast doći u Ured predsjednika države i primiti odlikovanja.

"Danas ste nam omogućili da se nakon toliko godina ponovno okupimo i nađemo svi zajedno, da vidimo koliko nas je ostalo živih. Hvala vam na tome", rekao je ratni zapovjednik Ante Maksan.