Poruke iz Slavonije
Milanović upozorio: "Nije se smjelo dogoditi da Hrvatska toliko podbaci"
Predsjednik je rekao da je Hrvatska iskoristila svoj ulazak u EU, ali da se "nije snašla na otvorenom tržištu"
Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u subotu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom obilježavanja Dana Općine Stari Mikanovci. Iz Slavonije je i upozorio na veliki pad proizvodnje hrane i opasnosti koje ona sa sobom nosi.
"Fond otpornosti i oporavka sada staje, gotovo je, što se potrošilo i iskoristilo, iskoristilo se. Državi će ubuduće nedostajati određeni konto novca kojeg sada ima. To će trebati odnekuda namaknuti ako se želi održati ova razina proračunske potrošnje, a koja je kod nas glavni generator rasta. Dakle, dug ili ekonomska stagnacija, manji rast ili pad, to je realno", rekao je Milanović.
Dodao je da je Hrvatska svoj ulazak u Europsku uniju iskoristili legitimno i ispravno te da je u proteklih 13 godina članstva izvukla dosta sredstava.
"To su sve projekti komunalnog, javnog, društvenog standarda, obrazovanja, ali tu se ne stvara novac. Dobro je da je to napravljeno i da to postoji, i odvodnja i kanalizacija i vrtići. I kada bi se tako nastavilo, to bi bilo fantastično, ali neće biti tako", rekao je predsjednik istaknuvši da je Hrvatska za sve što je dobila iz EU "puno i dala".
Milanović u Starim Mikanovcima - 2 Foto: Ured predsjednika RH/Dario Andrišek
"Mi smo potpuno otvorili svoje tržište za sve. Nismo uspjeli zaštiti i promicati svoju proizvodnju, toga nema i nestaje. Hrvatska ne proizvodi hranu. Hrvatska je u ovih 13 godina dodatno ugrozila svoju bilancu. Mi smo dodatno uvozno izložena zemlja. Mi uvozimo sve, izvozimo premalo i čak kada se usluge uračunaju, kroz turizam, ni to nije dovoljno. Mi za svoje potrebe ne proizvodimo dovoljno hrane i prehrambenih proizvoda, a to nije dobro, nije još pogibeljno i opasno za naš opstanak, ali dugoročno, ako se ne promijenimo - opasno je", poručio je.
Dodao je da je EU u 13 godina prošla traumatičnu epohu, "razdoblje otrežnjenja i na neki način i suočavanja sa stvarnošću što ona globalno jest". Istaknuo je i da je i Hrvatska dio otvorenog tržišta i "to je dobra stvar Europske unije ako se u tome uspiješ snaći". No, smatra kako se Hrvatska nije snašla jer je inertna.
"Mi smo inertni. Nije se smjelo dogoditi da Hrvatska u proizvodnji hrane toliko podbaci. Ukazujem na stvarnost: da se stvari mijenjaju i da će već sljedeće godine biti kompliciranije", rekao je Milanović.
Milanović u Starim Mikanovcima - 1 Foto: Ured predsjednika RH/Dario Andrišek
Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su predsjednik Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci Djuro Škrget, načelnik Općine Mario Milinković, i župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić.
Nakon svečane sjednice predsjednik Milanović je u pratnji domaćina nazočio kulturno umjetničkom programu te obišao izlagače u centralnom parku u Starim Mikanovcima.
