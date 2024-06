Milanović kod spomenika antifašizmu o Tuđmanu i Bobetku: "Bili su prije svega komunisti, pa onda Hrvati"

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao na obilježavanju Dana antifašističke borbe u povodu 83. obljetnice osnivanja prvog partizanskog odreda i prve antifašističke postrojbe u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe, a koje je održano kod spomenika u Spomen-parku Brezovica kod Siska.

"Ovo je prilika, na Dan antifašističke borbe, da se zapitamo što nam danas znače partizani, što nam znači Sutjeska, Neretva i tisuće mladih ljudi koji su tamo umrli strašnom smrću? Što nam to znači za odnose Hrvata i Srba u našoj zemlji koji se zadnjih stotinu godina nikako ne mogu presložiti", rekao je u subotu predsjednik Zoran Milanović i podsjetio kako lani nije bio u Brezovici jer je otišao na Sutjesku.

U svom obraćanju istaknuo je činjenicu kako su se protiv fašizma zajedno borili Hrvati i Srbi te je u tom kontekstu ukazao i na odnos Hrvata i Srba kroz povijest.

"Hrvate i Srbe nije spajala vjekovna mržnja nego suradnja i šanse koje su propuštene. Stalno se skrivamo iza teze da je to vjekovna mržnja kojoj i tako nikada nije bilo spasa i nije moglo drukčije završiti, a istina je puno drukčija“, rekao je predsjednik.

U tom smislu, rekao je da se priča o 1941. godini i okupljanju hrabrih ljudi u Brezovici svodi na to su svi bili Hrvati.

"To je pogrešno jer oni sebe na taj način nisu vidjeli. Oni su bili borci za slobodu i bili su komunisti. I to je njihova jako važna odrednica, soj ljudi koje mi danas ne možemo razumjeti. I svi ovi hrvatski prvaci i velikani čija su imena ovdje bila s razlogom spominjana, pa i Tuđmanovo, bili su prije svega komunisti, internacionalisti pa onda Hrvati i to je u njima sazrijevalo. Bili su politički komesari, i Franjo Tuđman i Janko Bobetko i neki drugi među njima. I na Sutjesci i Neretvi su kosti ostavile tisuće Dalmatinaca, ali i Dalmatinaca Srba. I nekoliko tisuća banijskih Srba pokušavalo je bratstvom po oružju očuvati nešto što imperijalna i osvajačka logika beogradske klike nije dopuštala. I na kraju je '91. godine bilo jedino moguće uzeti oružje i obraniti Hrvatsku", rekao je predsjednik Milanović.