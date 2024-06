VIDEO Europsku zemlju pogodile strašne oluje, ljude zatrpalo kamenje: Poznato turističko odredište odsječeno od svijeta

Četiri osobe ostale su zatrpane u odronu kamenja nakon jake oluje u švicarskoj regiji Grison na jugoistoku zemlje.

Jedna žena spašena u subotu ujutro u blizini sela Lostallo sjeverno od jezera Como, izvijestila je u subotu regionalna policija.

Turističko mjesto Zermatt na Matterhornu u švicarskim Alpama odsječeno je od vanjskog svijeta zbog opasnosti od poplave.

Za ostalo troje nestalih u subotu još se tragalo.

Od petka su bila brojna grmljavinska nevremena i obilne oborine, poplave i odroni, izvijestila je regionalna policija.

Posebno je pogođena dolina Mesolcina južno od prijevoja San Bernardino na talijanskoj granici, rekli su. Nekoliko desetaka ljudi evakuirano je iz svojih domova iz predostrožnosti, a ceste su bile poplavljene, rekli su.

Massive floods due to overflowing Vispa river in Zermatt of Valais, Switzerland 🇨🇭 (21.06.2024)



Video: Alpenweerman

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/OTEQErwC5r