Predsjednik Vlade Andrej Plenković i prvi čovjek Sabora Gordan Jandroković pokušavaju oduzeti medijski prostor saslušanjima na Antikorupcijskom vijeću, ustvrdio je saborski zasupnik Mosta i predsjednik Vijeća Nikola Grmoja.

Sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije čija će tema opet biti poslovanje Ine održat će se u utorak, 18. listopada, Saboru u 11 sati.



Istovremeno, ili možda ipak malo kasnije s obzirom na uobičajena kašnjenja premijera, predsjednik Vlade Andrej Plenković podnijet će Saboru, kao što je najavio u četvrtak 13. listopada, godišnje izvješće o radu Vlade i predstaviti smjernice do kraja mandata.



U to bi se vrijeme, priželjkuje oporba, trebao ukazati i na Antikorupcijskom vijeću. No, tu je mogućnost opetovano otklonio i rezolutno poručio da se ne kani odazvati njihovu pozivu.

Nakon vikend-rata na društvenim mrežama

Muči to posebno prvog čovjeka Vijeća Nikolu Grmoju iz Mosta, stranke koja je dvaput HDZ dovela na vlast, a koji je nakon prošloga saslušanja na Vijeću na koje je pozvao bivšeg šefa JANAF-a i USKOK-ova optuženika Dragana Kovačevića odmah najavio i novu rundu.



Radi rasvjetljavanja problematike upravljanja trgovačkim društvom Ina na sutrašnju sjednicu pred Vijeće bi trebali stati bivši članovi Uprave Ine Niko Dalić, Barbara Dorić, Darko Markotić, Ivan Krešić, Davor Mayer, ali i premijer Andrej Plenković i bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.



''Još 10. listopada 2022. uputio sam službene pozive za sjednicu Antikorupcijskog vijeća za 18. listopada 2022. na kojoj bismo proveli saslušanja članova Uprave Ine te Plenkovića i Ćorića'', podsjetio je u svojoj današnjoj objavi an društvenim mrežama Grmoja i prozvao Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

''S istinom će se Plenković i njegova klika kad tad morati suočiti''

''Kako bi pokušali što više medijskog prostora i fokusa javnosti oduzeti tom saslušanju, Plenković i Jandroković su u petak popodne, poslali dnevni red rasprava u Saboru prema kojem, vidi čuda, u utorak u Sabor dolazi predsjednik Vlade podnijeti izvješće o radu Vlade i to u vremenu saslušanja na antikorupcijskom vijeću'', napisao je Grmoja.



Ustvrdio je da ''ovakvi potezi samo pokazuju koliko su očajni i prozirni, a o razini očaja i jada smo mogli svjedočiti i ovog vikenda kada je HDZ objavio niz jeftinih i smiješnih objava usmjerenih protiv Mosta i mene osobno. S istinom će se Plenković i njegova klika kad tad morati suočiti. Ovakvi bijedni manevri iz nemoći susret s istinom možda mogu malo odgoditi ili usporiti proces njihove demontaže, ali ga ne mogu zaustaviti''.

''Nadam se da ćemo sutra dobiti dodatne informacije o načinu upravljanja Inom i potezima koji su doveli do bujanja kriminala u Ini, ali i predaji hrvatske nafte mađarskim rafinerijama i gašenju sisačke rafinerije. Nastavljamo ozbiljno, fokusirano i odlučno u zaštititi interesa hrvatskih građana'', poručio je Grmoja.