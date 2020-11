Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet protiv predsjednika Zorana Milanovića u slučaju njegova putovanja na otok Mljet.

Od Milanovićeva ureda tražit će podatke što je predsjednik 21. kolovoza radio na otoku Mljetu, kamo je odletio vojnim helikopterom te u čijem je sve društvu bio.

Tražit će se očitovanja i od MORH-a i MUP-a, ali i lokalnih tijela.

Nakon što je Dnevnik Nove TV prvi objavio tu priču, Milanović je izbjegavao objasniti sve okolnosti puta, ali odlazak nije demantirao.

Tvrdio je da na to pitanje ne mora odgovoriti, pozivajući se i u ovom slučaju na status štićene osobe.

Ministar obrane Mario Banožić kaže da će Ministarstvo Povjerenstvu dati sve podatke koje zatraže.

''U javnost ne bih davao te podatke, jer mislim da bi to bilo neodgovorno. Zahtjevi koji su podneseni prema nama su stavljeni u zakonsku formu, koja je bila njihova stvarana svrha, ja ne ulazim u to, to će odradit Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa", poručio je Banožić.

