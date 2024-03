Andrej Plenković: "Predsjednik buduće Vlade sigurno neće biti on"

U Zagrebu se sastalo šire predsjedništvo HDZ-a, a nakon toga izjavu za medije dao je predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković.

Početak obraćanja Plenković je iskoristio da objavi podatke Zavoda za statistiku.

"Prosječne 1239 eura, najviše ikada. Od početka našeg mandata narasle su za 490 eura, što je 65-postotni rast. Od listopada 2016. do siječnja ove godine realni rast plaća bio 30 posto i to ruši teze oporbe da je inflacija pojela plaće, to nije istina", rekao je Plenković.

"U ovom trenutku sve službe rade na pripremama uredbi koje se odnose na koeficijente za sve zaposlene u državnim službama te će im svima porasti plaće u travnju za mjesec ožujak. Prosječni rast plaća je 32 posto", dodao je Plenković i ponovio da je Vlada prošlog tjedna donijela novi paket mjera pomoći građanima.

Pozabavili smo se ključnim stranačkim strankama. Svi su izuzetno zadovoljni", rekao je predsjednik HDZ-a.

"Pozitivno ozračje reflektira i stanje na terenu i osjećamo pozitivno ozračje. Itekako smo optimistični, samopouzdani i optimistični", dodao je.

Na stol su došli i prijedlozi imena koja bi se trebala naći na izbornim listama, a o njima će odlučiti idući tjedan. Tada će predstaviti i svoj program. Spremni su za kampanju, naglasio je, koja počinje 1. travnja.

"Danas smo dobili prijedloge županijskih organizacija za liste u svim izbornim jedinicama i mi ćemo to analizirati sljedećih dana i do kraja idućeg tjedna ćemo usuglasiti liste, a to će biti u dogovoru s našim partnerima", zaključio je Plenković.

O DIP-u i Ustavnom sudu

"Što se tiče onih koji su zaduženi za provedbu izbora, DIP i Ustavni sud, očekujem da se očituju. Budući predsjednik Vlade sigurno neće biti on nego mi, prema ozračju koje vidim u Hrvatskoj", rekao je Plenković.

Demantirao je i izjavu Zorana Milanovića da je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sudjelovala u kampanji HDZ-a.

"Mislim da to nije točno. Ja se ne sjećam da je ona išla na predizborne skupove HDZ-a. Ja se takvih situacija apsolutno ne sjećam", rekao je.

"Od kada sam ja predsjednik HDZ-a financijsko poslovanje je transparentno i dobilo je uvijek bezuvjetno mišljenje državnog Ureda za reviziju i imamo snage za još jednu kampanju", odgovorio je Plenković na pitanje novinara koliko će novaca potrošiti u kampanji za parlamentarne izbore.

Na kraju konferencije za medije komentirao je navode da će Milanović iskoristiti EU izbore za svoju kampanju na parlamentarnim izborima.

"Mislite da je to nešto što će mu posebno otvoriti horizonte govora? Izbori za EU parlament se održavaju 9. lipnja, on je to učinio s rokom 9. travnja. Formalna kampanja ne može biti prije 25. travnja, osam dana nakon parlamentarnih izbora", zaključio je Plenković.