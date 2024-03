Butković odgovorio na Milanovićeve optužbe: "Dosta se uzjogunio, a bit će on još gori"

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković osvrnuo se na optužbe predsjednika Republike Zorana Milanovića na račun njegovog brata, nazvavši ih lažnima.

"Vidim da ga je ta moja objava jutros dosta očešala, da se dosta uzjogunio. Što sam napisao? Napisao sam da se njegov prijatelj Milorad Dodik, s kojim se on sastaje na Hvaru i u Laktašima, sastaje s Porfirijem i Aleksandrom Vučićem pa kuju neke planove o velikoj Srbiji", rekao je ministar novinarima uoči sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a.

"Ja sam napisao da je žalosno da on samo može otići u Laktaše Miloradu Dodiku jer vidim da njemu nitko ne dolazi niti on kamo ide. Vidim da se dosta uzjogunio pa onda napada i, klasično za Zorana Milanovića, to vraća na obitelj. Napada moju obitelj takvim notornim lažima i stvarima koje su jako neugodne", dodao je Butković.

Time, smatra Butković, neće ništa postići.

"Ako ćemo govoriti o sumnjivim poslovanjima članova obitelji, ja, za razliku od njega, neću govoriti o njegovim članovima obitelji, pogotovo o onima koji više nisu među nama", napomenuo je.

Podsjetimo, Milanović je ustvrdio da je Butkovićev brat dao otkaz u policiji, nakon čega je počeo posao s kamionima kao podizvođač na projektima koje vodi ministar. Predsjednik tvrdi da se ne radi o insinuacijama, već "opće poznatoj stvari i notornoj činjenici".

"Da moj brat radi bilo gdje za Hrvatske ceste, posredno ili neposredno, direktno ili kao podizvođač, mislite li da bih ja to dozvolio? To su takve laži, ali sve je ok. Vidim da se dosta uzjogunio i bit će on još gori. Još ćete vi njega slušati", zaključio je Butković.