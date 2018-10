Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović osvrnula se na aferu SMS u koju je navodno upleten i njezin savjetnik Vlado Galić.

Nacional je objavio da su glavne veze navodnog SMS falsifikatora Franje Varge u HDZ-u bili Milijan Brkić i Vlado Galić, savjetnik predsjednice Republike.

Šefica države Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je da je razgovarala sa svojim savjetnikom Galićem. ''Zasada su sve samo insinuacije, Galić je spreman dati iskaz bilo kome od institucija koje se bave tim pitanjem. Neka institucije odrađuju svoj posao'', rekla je.

Šefica države kaže da joj je Galić rekao da je nekoliko puta bio u kontaktu s Vargom, ali ni blizu onome što se insinuira u medijima. Kaže da su se njih dvojica dvaput vidjeli, a ostali je bilo u ''nekim kontaktima.''

''Neka odrade institucije, nije na meni, neću se petljati u rad policije, DORH-a, neka odrade posao, poštujem trodiobu vlasti'', zaključila je i dodala da joj je nezgodno govoriti u njegovo ime.''Bilo bi dobro da da iskaz, ako je potrebno, a i da sam istupi u medijima'', rekla je Kolinda Grabar-Kitarović.

''Ugroza nacionalne sigurnosti''

Kaže da ne misli da je to sve unutarstranački sukob u HDZ-u. ''Nadam se da nije to, ništa takvo mi premijer Andrej Plenković nije rekao'', kaže.

Na pitanje je li zabrinuta zbog toga što se premijera pokušalo komprimotirati, predsjednica je odgovorila: ''Prvi put sam to pročitala, sinoć sam razgovarala s Markićem i ništa mi nije rekao. Ako je to tako, to mijenja situaciju'', rekla je predsjednica. ''Ako postoje ozbiljne indicije da su postojali napori za rušenje premijera, onda više ne stoji da to nije ugroza nacionalne sigurnosti'', zaključila je.

Na pitanje hoće li se kandidirati za još jedan mandat na Pantovčaku, odgovorila je da do kraja ovog ima više od godinu dana i da je prerano govoriti o tome. ''Opsesija izborima nije dobra. Ovu godinu smo potrošili na razgovore o izborima i aferama'', rekla je i dodala da će odluku o kandidaturi objaviti kad dođe vrijeme. Podsjetila je da su prvo europarlamentarni izbori, a da nije dobro da se preklapaju kampanje

O aferi Hotmail



Komentirala je i nove mailove o pisanju lex Agrokora. I tu predsjednica kaže da institucije trebaju odraditi svoj posao. ''Hotmail afera nije zatvorena, visoki državni dužnosnici komunicirali su preko nedopustivih sredstava komunikacije, zaobilazili su institucije. Ostali podaci mi nisu poznati, nadam se da će se očitovati DORH'', rekla je predsjednica i ponovila da bi ona, na mjestu savjetnika, vratila novac. ''To je stvar njihove vlastite savjesti'', kaže.

Na pitanje je li jučer razgovarala s odvjetnikom Šavorićem, rekal je da ga nije primijetila. ''Vidjela sam tek poslije fotografiju u jednom mediju. Da ga i vidim uživo, mislim da ga ne bih prepoznala'', tvrdi.

Ponovila je da se od afera ne živi. ''Afere ne mogu nahraniti ljude. Glavno je pitanje imaju li ljudi posao, primaju li plaću, primaju li je na vrijeme i je li dovoljna za život'', objasnila je Grabar-Kitarović. ''Ne kažem da nema nedoličnih stvari, ali tim se trebaju baviti institucije, a društvo drugim temama. Ima ljudi koji su zaslužili pozornost, bolju klimu i vjeru u svoju državu. Pojedinci koji su zlorabili nešto ne čine državu'', zaključila je. Dodala je da moramo biti strpljiviji i da si moramo priznati ono što nam priznaju stranci. ''Oni imaju bolje mišljenje o nama, nego mi sami'', rekla je šefica države.