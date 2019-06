Predsjedništvo SDP-a u ponedjeljak bi trebalo razgovarati o kandidaturi Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima. U međuvremenu, iskrsnuo je novi problem - podrška HNS-a. S druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović koja je najavljivala da će kandidaturu objaviti nakon EU izbora sada ipak čeka povoljniji trenutak. No kad je to i hoće li ga uopće biti – nitko ne zna.

Zoran Milanović idući će tjedan objaviti da kreće u utrku za predsjednika Republike, doznajemo od izvora bliskog bivšem šefu SDP-a i Vlade. Čeka još samo da Predsjedništvo SDP-a u ponedjeljak usuglasi potporu.

Prema jednim informacijama, na Predsjedništvu SDP-a predsjednik stranke Davor Bernardić samo će izvijestiti kolege o provedenim anketama koje su pokazale premoć Milanovića u odnosu na druge potencijalne SDP-ove kandidate. Drugi spominju mogućnost da Predsjedništvo jasno i glasno kaže da stoji iza Milanovića. Doznajemo da je Bernardić slomio sve silne otpore, pa se očekuje jednoglasna potpora. Navodno je čak dogovoren manevar. Ako baš netko ne želi i ne može dignuti ruku za Milanovića, jednostavno neće doći u ponedjeljak na Iblerov trg i tako će odluka na kraju doista biti – jednoglasna.

Sporna podrška HNS-a

Iako je Milanović zapravo već dugo u tihoj pretkampanji svi čekaju da javno to i potvrdi. Stvari se još slažu, Milanović sklapa križaljku i okuplja tim. Sad je samo pitanje dana kad će objaviti.

Iz njemu bliskih krugova doznali smo da mu je cilj okupiti što širu podršku, ali upravo to stvara mu novi problem. SDP se primirio i, po svemu sudeći, uspjet će imati koliko-toliko jedinstven stav prema Milanoviću. Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak prvi je put u intervjuu za DNEVNIK.hr rekao da bi Milanović bio njegov izbor, a onda su mu se pridružili i ostali HNS-ovci.

To se nikako ne sviđa članovima Amsterdamske koalicije osobito zato što je navodno dam tražio njihovu podršku. GLAS kaže da iz principa neće podržavati Milanovića, ako to bude činio HNS. ''HNS je prevario Milanovića i SDP i birače i obezvrijedio povjerenje, nećemo biti ni u čemu gdje je ta stranka koja je počinila najveću političku prijevaru u hrvatskoj povijesti'', rekao nam je izvor blizak čelnici GLAS-a Anki Mrak-Taritaš. Navodi da bi prihvaćanjem podrške Milanović rehabilitirao stranku koja ga je prevarila prije samo dvije godine i koja je vjerna uzdanica HDZ-a. I iz HSS-a stiže poruka da ne žele biti u istom društvu s HNS-om i smatraju da Milanović ne bi trebao prihvatiti njihovu potporu.

''HNS neće biti na popisu''

U SDP-u su, po običaju, podijeljeni. ''Ne daj Bože da nas podrži HNS. To je gore nego da nas podrže Suverenisti, oni barem imaju svoj program'', rekao nam je jedan SDP-ovac. Drugi, blizak Milanoviću, ne vidi razlog zašto bi ičija podrška bila sporna. ''Milanović traži podršku birača i što bi on trebao reći -nemojte me podržati'', pita se taj SDP-ovac. ''Kad SDP odredi predsjedničkog kandidata, nadamo se da će ga podržati i druge stranke s kojima želimo suradnju, ali na tom se popisu ne nalazi HNS'', rekao je član Predsjedništva SDP-a Arsen Bauk. Siguran je da na glasačkom listiću neće pisati HNS ispod Milanovićeva imena.

HDZ se dosad dosta mlako oglašavao o HNS-ovoj potpori Milanoviću, pa nije isključena ni mogućnost da HNS zapravo radi uslugu koalicijskom partneru jer će ''razbucati'' ostale stranke koje ga podržavaju.

Sunčani dani su tu, ali Predsjednica još šuti

Aktualna Predsjednica, Kolinda Grabar-Kitarović najavljivala je da će kandidaturu objaviti nakon izbora za Europski parlament, a kad su prošli rekla je da će objaviti jednog lijepog sunčanog dana. Takvih dana u posljednje vrijeme ne manjka, ali Predsjednica još šuti. HDZ-ov rezultat na izborima natjerao ju je da digne ručnu i ipak pričeka povoljniji trenutak. No, i na Pantovčaku su svjesni da je u javnosti strpljenja sve manje pa se rade nove kalkulacije. Nakon Mislava Kolakušića, ako istupi i Zoran Milanović, a sve se glasnije spominje i Miroslav Škoro, Kolinda Grabar-Kitarović neće imati previše izbora. Sad će ljeto, ali kraj godine je blizu, bliže nego što se čini.