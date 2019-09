Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ide u New York na Opću skupštinu UN-a, gdje će joj glavna tema biti održivi razvoj. Održat će i niz bilateralnih sastanaka te se sastati s Hrvatima.

Šefica države Kolinda Grabar-Kitarović prvog dana posjeta SAD-u u Clevelandu će posjetiti Kliniku kojoj je na čelu Hrvat doktor Tomislav Mihaljević, a sudjelovat će i na sastanku Udruženja hrvatsko-američkih profesionalaca.

U ponedjeljak putuje u New York, gdje će sudjelovati na Klimatskom summitu glavnog tajnika UN-a. Održat će niz bilateralnih sastanaka; s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoğanom, predsjednicom Gruzije Salomom Zurabišvili, predsjednikom Kosova Hashimom Thaçijem te jordanskim kraljem Abdulahom II. Na tim će razgovorima glavne teme biti migracije, Sirija, kriza između Irana i Saudijske Arabije. Navečer će sudjelovati na svečanosti Atlantskog vijeća.

Zauzet će se za jačanje multilateralizma

U utorak će Predsjednica održati govor pred Općom skupštinom UN-a. Govori deveta po redu, pa se njezin govor očekuje oko podneva po lokalnom vremenu. Kako doznajemo na Pantovčaku, Kolinda Grabar-Kitarović podržat će reforme i zauzeti se za jačanje multilateralizma koji je u krizi. Osvrnut će se na održivi razvoj, a jedna od tema koju će naznačiti jest očuvanje okoliša, osobito Jadranskoga mora. Predstavit će jedan od projekata koji je lokalni, ali može biti globalni. Radi se o otoku Zlarinu, koji je prošle godine odlučio da neće koristiti jednokratnu plastiku. Istoga dana poslijepodne Predsjednica će biti na Forumu o održivom razvoju, a onda joj je na rasporedu tradicionalni ručak koji organizira glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Navečer slijedi tradicionalna večera, prijam američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Niz bilateralnih sastanaka

Predsjednica će se u četiri oka sastati i s glavnim tajnikom UN-a te glavnim tajnikom OECD-a, kod kojeg će lobirati za ulazak Hrvatske u tu Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Nasamo će razgovarati i s predsjenicima Čilea, Argentine, Kolumbije i Latvije. Sastanak s hrvatskom predsjednicom tražio je i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, ali s njim će se ipak sastati hrvatski mu kolega Goran Grlić Radman. Na popisu za bilateralne susrete, osim Kosova, nema nikoga iz regije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, poručuju s Pantovčaka, mora se prvo pozabaviti smirivanjem vlastite nervoze. Podsjećaju da je Kolinda Grabar-Kitarović već ranije rekla da neće biti sastanka sve dok ne bude pomaka u rješavanju slučaja nestalih.

U utorak navečer sastat će se s Hrvatima u New Yorku, a u srijedu će moderirati jedan od središnjih panela – lokaliziranje ciljeva održivog razvoja. Potom ima svoj event – Vijeće žena svjetskih vođa, jedine organizacije u svijetu koja okuplja bivše i sadašnje predsjednice i premijerke, a čije je predsjedanje hrvatska predsjednica preuzela u ožujku. Ona je jedna od samo četiri žene na svijetu koje su izabrane izravno na izborima.

Kad će najaviti kandidaturu?

Iako se najavljivalo da će Predsjednica kandidaturu najaviti u ponedjeljak za nama, to se nije dogodilo i ponovno je stiglo objašnjenje da ne želi na Opću skupštinu kao kandidatkinja, već kao Predsjednica. Najava se očekuje po povratku u Hrvatsku. Za svaki slučaj, provjerili smo koje joj je sljedeće vanjsko-političko putovanje. Bit će to Atena 10. i 11. listopada, ali s Pantovčaka nisu odgovorili bi li joj bio problem na to putovanje ići kao kandidatkinja.

Kad završi službeni dio posjeta SAD-u, Predsjednica ostaje još dan privatno. Posjetit će kćer Katarinu, koja studira na Harvardu. Sama će platiti troškove i za taj dio putovanja neće dobiti dnevnice.