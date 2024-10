Pred nama je tjedan s manje oborina. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

U ponedjeljak će u našim krajevima ojačati polje povišenog tlaka koje će donijeti i prolazno smirivanje vremena. No, prema Alpama primiče se novi poremećaj s novim oborinama koje će nam stići potkraj utorka i u srijedu.

U ponedjeljak od jutra u većini krajeva pretežno sunčano. Jedino će ujutro u unutrašnjosti biti mjestimične magle, a u Gorskom kotaru još ponegdje može pasti malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a u Dalmaciji duž obale slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i toplije nego danas, uz slab, poslijepodne ponegdje i umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura oko 19 do 22 stupnja. U istočnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren jugozapadnjak. Poslijepodne toplije, oko 20, 21 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Od sredine dana povremeno uz više oblaka mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu navečer i u noći u jačanju i okretanju na jugo. Najviša temperatura od 15 do 19, na Jadranu od 19 do 22 stupnja.

U Dalmaciji većinom sunčano u unutrašnjosti uz umjerenu naoblaku. Danju vjetar s jugozapada i juga, a prema večeri će zapuhat jugo i to najprije na sjevernom dijelu. Temperatura od 20 do 24 stupnja.

U unutrašnjosti u utorak pretežno sunčano uz postupan porast naoblake. Krajem dana i u noći na srijedu u Gorskom kotaru mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina što će se početkom srijede proširiti i drugdje. U četvrtak kratkotrajno smirivanje vremena, a navečer nove oborine i to najprije na zapadu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u gorju na udare povremeno i jak. Temperatura u porastu, osobito jutarnja.

I na Jadranu u utorak pretežno sunčano uz postupan porast naoblake. Krajem dana i u noći najprije na sjevernom dijelu kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegdje i obilna - što će se već početkom srijede proširiti i na Dalmaciju. U četvrtak kratkotrajni prestanak oborina, a navečer ponovno kiša, pljuskovi i grmljavina, opet ponegdje i obilna. Puhat će umjereno i jako, ponegdje i olujno jugo, koje će u srijedu prolazno oslabjeti.

U drugom dijelu petka u većini krajeva prestanak oborine, a u unutrašnjosti zamjetno hladnije. Za vikend sunčana razdoblja i to najviše u subotu. Ponegdje još može pasti malo kiše, prije svega na sjevernom Jadranu i u gorju.

Pročitajte i ovo Doznaje Dnevnik Nove TV Stigle loše vijesti za vozače: Cijene goriva će od utorka biti veće

Pročitajte i ovo Stotine snimaka Sud donio šokantnu odluku: Snimke silovanja Gisèle Pelicot bit će javno objavljene