Vikend donosi nestabilnosti, a od idućeg tjedna se očekuje sunčanije i toplije vrijeme: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Atmosferski poremećaj koji nam je donio svu ovu kišu odmiče dalje, a nad našim krajevima će se još kratko zadržati ciklonalno polje, u subotu jedna plitka ciklona, i visinski vrtlog zbog kojeg vrijeme za vikend još neće biti posve stabilno. Ipak, kiše će biti manje i bit će rjeđa nego u protekla dva dana. Naoblaka će se kidati pa će, prvo na Jadranu biti sunčanih razdoblja, već u subotu, a potom i u kopnenim krajevima, uglavnom od nedjelje poslijepodne. Početak novog tjedna nam donosi sunčano i toplije vrijeme.



Jutro u unutrašnjosti pretežno oblačno, na Jadranu promjenjivo, uz više sunčanih razdoblja na jugu. Na kopnu je moguće još malo kiše mjestimice, a na Jadranu su i u subotu još izgledni pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom dijelu puhat će umjerena, u prvom dijelu dana podno Velebita još i jaka bura, a u Dalmaciji i sjeverozapadnjak, južnije jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 6 do 11, a duž Jadrana od 12 na sjevernom do 17 stupnjeva na južnom dijelu.



Većinom oblačno u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne. I dalje će biti moguće malo kiše mjestimice. Ali rijetko. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti oko 14, 15 stupnjeva.



Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše. Dnevna temperatura, kao i na zapadu, oko 15 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj će prevladavati oblačno, povremeno uz kišu. Na sjevernom Jadranu promjenjivo, uz izmjenu sunca i oblaka, ali isto je i u subotu još moguća kiša ili poneki pljusak. Češće prijepodne. Bura će tijekom dana malo oslabjeti. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 10, a na moru od 15 do 18 stupnjeva.



U Dalmaciji također i u subotu nestabilno. Ovdje će biti više sunčanih razdoblja, no očekuju se i pljuskovi praćeni grmljavinom. Ujutro na sjevernom dijelu bura, potom sjeverozapadnjak, dok će na jugu veći dio dana puhati jugozapadnjak. Dnevni maksimum temperature ovdje se očekuje oko 20, najviše 22 stupnja.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu sljedećih nekoliko dana, počevši od nedjelje vrijeme će biti djelomice, potom i pretežno sunčano te u novom tjednu ponovno i toplije. Vedrije se očekuje od nedjelje poslijepodne. U ponedjeljak je ujutro moguća magla, a potom će zapuhati topao jugozapadnjak uz koji će u utorak temperatura biti i 23, 24 stupnja. Prema sredini tjedna uz sunce i južinu bit će i promjenjive naoblake.



U Dalmaciji u nedjelju još poneki pljusak, no generalno će na Jadranu već biti sunčanije. U ponedjeljak će sunčano i prevladavati. Početkom tjedna zapuhat će jugo koje će jačati, u utorak na olujno. S južinom u utorak po malo i oblačnije, toplije, a poslijepodne i prema večeri na sjevernom dijelu bit će moguća i poneka kap kiše. Prema današnjim izračunima, kiša bi na Jadran trebala stići u noći na srijedu.



Iza prolazno kišovite srijede, u nastavku tjedna očekuje nas promjenjivo vrijeme uz dosta sunčanih razdoblja, slabu južinu i rijetko gdje po neku kap kiše. Ni pretoplo, ni prehladno. Bit će ugodno, minus južina koja će utjecati na raspoloženje onih osjetljivih na promjene vremena.

