U novom tjednu se očekuje sunčano, ali i nestabilno vrijeme: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

U polju smo izjednačenog tlaka, na kopnu malo povišen, na moru malo snižen. Sljedećih dana jačat će greben anticiklone pod čijim utjecajem će vrijeme biti stabilnije i sunčanije, barem na koji dan. Od sredine tjedna, naime, ponovno će se izmjenjivati kiša i sunčana razdoblja. Dobra vijest je da će veći dio tjedna vrijeme biti osjetno toplije nego je to bilo ovih dana. No prije nego se atmosfera u potpunosti stabilizira, još će u subotu navečer i u nedjelju u prvom dijelu dana biti mogućnosti za malo kiše ili poneki pljusak, izglednije na istoku i jugu zemlje. Evo kako će to izgledati.



Jutro, u unutrašnjosti umjereno, prema istoku i pretežno oblačno. Najsunčanije na sjevernom Jadranu, a još uvijek nestabilno na južnom gdje može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. Malo kiše, eventualno u Slavoniji i Baranji: rijetko u gorju. Duž Jadrana tijekom noći i jutra još ponegdje umjerena, podno Velebita kratko i jaka bura. Na jugu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, od 6 do 11 u unutrašnjosti te između 11 i 16 stupnjeva na Jadranskoj obali i otocima.



U drugom dijelu dana očekuje se postupno smanjenje naoblake, a prema večeri će se u središnjoj Hrvatskoj već i u potpunosti razvedriti. Vjetar slab, dnevna temperatura od 15 do 17 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji do sredine dana još može biti kiše, nakon čega će se i ovdje vrijeme smirivati i postupno razvedravati. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 15, 16 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj poslijepodne sve manje oblaka, na sjevernom Jadranu sunčano će prevladavati i veći dio dana. Bura će na moru okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 13 do 15, a na sjevernom Jadranu između 17 i 21 stupanj.

U Dalmaciji prijepodne promjenjivo oblačno, pa će biti moguć i poneki pljusak, no i ovdje od sredine dana mirnije: razvedravat će se počevši sa sjevera. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura, od 18 u zaleđu do 23 stupnja na obali i otocima.



Temperatura mora je najčešće 20-ak, u Dalmaciji često i 22 stupnja: od 19 na sjevernom do 23 na južnom dijelu koliko se ovih dana mjeri na Mljetu i u Dubrovniku.

Vrijeme idućih dana



A na početku novog tjedna na kopnu će prevladavati sunčano vrijeme. U ponedjeljak ujutro mjestimice magla, samo u gorskoj Hrvatskoj potom i malo oblaka. U utorak sa zapada postupan porast naoblake, dok će po koja kap kiše poslijepodne biti moguća tek u Gorskom kotaru. U noći na srijedu zatim i drugdje u kopnenim krajevima. No prolazno. Sredina tjedna nosi djelomice sunčano, ali ne i skroz stabilno vrijeme. Zapuhat će slab do umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak uz koji će dnevna temperatura porasti preko 20, a sredinom tjedna i blizu 25 stupnjeva.



U ponedjeljak će u Dalmaciji prevladavati sunčano, dok će se na sjevernom Jadranu postupno skupljati oblaci. U utorak na moru malo promjenjivije, osobito na sjevernom dijelu gdje se poslijepodne očekuje i kiša koja će se potom navečer proširiti na veći dio Jadrana. U srijedu na moru zatim može biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom te pri tom obilnije kiše. Puhat će jugozapadnjak i jugo koje će u utorak na mjestima biti i olujno. I na moru uz južinu sljedećih dana toplije.

